Gólban gazdag mérkőzésen vesztett a Paks

Válogatott szünet után most sem tudott győzelmet aratni a Paks, ezzel nem tudta megszakítani ilyen szempontból tavaly óta tartó rossz sorozatát. Tomiszlav Szivics dolgát nehezítette, hogy Böde Dánielre eltiltás, Bartha Lászlóra pedig sérülés miatt nem számíthatott a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen.

Az összecsapás így is a zöld-fehérek számára indult kedvezően, az atomvárosi gárda a 18. percben megszerezte a vezetést. Saját térfélről indították Könyvest az ellenfél kapuja felé, a paksi játékost Meissner sem tudta megállítani, 9 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt, és talált.

A PFC szurkolótábora nem sokáig örülhetett, hiszen a 21. percben a felcsúti csapat részéről Vanecek talált Holczer kapujába kiegyenlítve a mérkőzés állását, majd a 27. percben Urblík tekerte 17 méterről a bal alsó sarokba a labdát, ezzel a vezetést is megszerezve együttesének.

A második félidő sem indult jól, az 50. percben óriási védelmi hibát követett el a Paks, aminek következtében Gyurcsó az üres kapuba guríthatta a labdát. Eztán már nem sokat remélhetett az atomvárosi gárda, mégis szépíteni tudtak, a gólban gazdag mérkőzés következő találatát Papp Kristóf szerezte (58. perc).

Rontott a vendégek helyzetén, hogy a 75. percben emberhátrányba is kerültek. Vanecek fellökése miatt Fejes megkapta második sárga, így piros lapját is.

Szegény embert még az ág is húzza, tartja a mondás, és igaz volt ez most a PFC-re is, amelynek hamarosan gólhátránya is nőtt: Gyurcsó Ádám szabadrúgásból tekerte a játékszert a rövid, bal sarokba, amit Holczer Ádám nem tudott védeni (76. perc). Az ekkor beállt 4–2-es eredményen már nem tudott változtatni az atomvárosi együttes, ezzel folytatódott a Puskás Akadémia immár hat meccses veretlenségi sorozata.

OTP Bank Liga, 9. forduló

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 4–2 (2–1)

Felcsút, 1141 néző, v.: Karakó

Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – van Nieff, Urblík (Spandler 83.) – Gyurcsó, Knezevic (Mebrahtu 74.), Kiss T. (Sós 62.) – Vanecek

Paks: Holczer – Osváth, Gévay, Fejes, Szabó J. – Papp K. (Simon Á. 91.), Windecker – Könyves, Remili, Balogh B. (Kecskés 64.) – Hahn (Fejős, a szünetben)

Gólszerzők: Vanecek (21.), Urblík (27.), Gyurcsó (50., 76.), illetve Könyves (19.), Papp K. (59.)

Sárga lap: Knezevic (29.), Hadzsiev (80.), illetve Fejes (14., 75.)

Piros lap: Fejes (75., Paks)