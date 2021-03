Gólokkal szeretne segíteni a hajrában Ádám Martin

Igyekeznek kihasználni a válogatott vb-selejtezői miatti bajnoki szünetet az NB I.-ben szereplő Paksi FC futballistái. Ádám Martin azt mondja, most tovább tudják csiszolni a játékukat.

– Most minden a maga módján telik, csináljuk a dolgunkat, maximálisan kihasználjuk ezt az időszakot – kezdte a helyzetjelentést a Paksi FC honlapján Ádám Martin. – Próbáljuk a játékunk minden elemét továbbcsiszolni, hangsúlyt fektetünk a támadásépítéseinkre, de a védekezésünkre is. Napi két edzésünk van, így az erőnlétre is odafigyelünk, minden terítéken van tehát. A második hét, hogy nincs meccs, most van időnk összekapni magunkat a célegyenesre, hiszen a jövő héttől már ismét a bajnoki ritmus jön – fogalmazott a hét találatnál járó támadó.

Hozzátette azt is, nagyon várják már, hogy folytatódjon a bajnokság, mert szeretnének további pontokat gyűjteni.

– Most jönnek azok a meccsek, ahol az első két kanyarban is megannyi pontot sikerült gyűjtenünk, és ezúttal is ezt várom. Ami engem illet, jól vagyok, minden rendben van! Fizikálisan és mentálisan is erősnek érzem magam, mondhatom, hogy topon vagyok. Várom az utolsó meccseket, motivált vagyok, és az a célom, hogy minél több góllal segítsem a csapatot az idei bajnokság véghajrájában – tette hozzá a támadó.

Borítóképen: Ádám Martin (zöldben) küzdelme a budafoki Jagodics Márkkal a labdáért