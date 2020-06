Gőzerővel dolgoznak a dombóvári atléták

Nagyon várták már a dombóvári atléták, hogy újra együtt dolgozhassanak. Lapunk is megtapasztalhatta, hogy a koronavírus-járvány után milyen vidám is az élet a DOVASE-nál. Edzésriport.

„Mosolyt az arcokra és négy tempós kör a salakon!” Ha Fazekas Gáspár nem mondja, nagy valószínűséggel akkor is vigyorogva vágnak neki a tréningnek a Dombóvári Vasutas SE fiataljai. Sugárzik róluk, hogy szeretnek sportolni, hogy jól érzik magukat a pályán, a szabadban.

Javában zajlik már a munka a DOVASE-nál. Fazekas Gáspár és Tarr Imre külön csoportokban dolgozik az atlétákkal. Tőlük nem messze óvodások és kisiskolások cipelik a labdákat és a bójákat, velük Halmainé Horváth Katalin és Lakatosné Lamm Viktória foglalkozik.

„Bennünket nem érintett olyan mélyen a koronavírus-járvány, mint a labdajátékokat, a gyerekek egyéni edzésterv szerint készültek, hétvégente pedig lemértük őket, hogy tudják, miben kell fejlődniük – mondta Fazekas Gáspár, aki az egyesület hosszútávfutóinak felkészítéséért felel. – Áprilisban kezdtük el a kiscsoportos edzéseket, a fiatalok korosztály és felkészültség szerint dolgoztak. Természetesen szigorúan betartottuk a szabályokat, mindenki tréningszerelésben jött, és az edzés végeztével otthon fürdött. Május eleje óta viszont minden visszaállt a régi kerékvágásba.”

Aki csak egy percre tekint bele a dombóvári klub edzésébe, az nem is kételkedik a tréner szavaiban. A pálya tele, mindenfelé fiatalok, s ami érdekes, a lelátó is tele. Szülők, testvérek, barátok nézelődnek – mindenkit kicsábított a szabadba a remek idő.

A szakember azt mondja, a járvány idején is nagy volt az érdeklődés az edzések iránt – persze megérti, hiszen a zöldben mégiscsak jobb lenni mint az iskolapadban. Ő már csak tudja, hosszú évekig volt a kaposszekcsői általános iskola igazgatója.

Tavaly kifejezetten jó éve volt a dombóvári atlétikának, hiszen hét bajnoki címet is szereztek a DOVASE versenyzői. Idén egyelőre egy aranyuk van, Iberhardt Bence a téli, fedett pályás bajnokságon nyert hatvan méteres síkfutásban. Rajta kívül Szalay Zóra, Ozorai Zsóka és Szőke Hédi állhatott dobogóra. Előbbi kettő ezüst-, illetve bronzérmes lett háromezer méteren, utóbbi távolugrásban lett második.

„A vírus felforgatta az életünket, így az idei szezonra különösebb elvárásaink nincsenek – tette hozzá Fazekas Gáspár. – Persze azért reménykedünk néhány jó eredményben, Strijk Barnában, Szalay Zórában, Zemán Zórában, Nyisztor Lucában és Ozorai Zsókában is benne van a jó teljesítmény. A sok befektetett munkának ki kell jönnie!” – teszi hozzá.

A DOVASE a régió egyik elismert utánpótlásnevelő klubja – olyan kiváló futókat adott a sportágnak, mint a ma már a Budapest Honvédnál versenyző Tóth Lili Anna, a fővárosi Ikarusban edződő Göblyös Csenge, vagy az év elején a pécsi PSN Zrt.-hez igazoló Farkas Bence – hogy csak a közelmúltra tekintsünk vissza.

Ráadásul egyikük sem felejtette el, hogy honnan indult a karrierje.

„Anna és Csenge is többször itt van az edzéseinken, szeretnek köztünk lenni, ha idejük engedi, itt mozognak a többiekkel – teszi hozzá Fazekas Gáspár. – Sokat jelent, ha itt vannak, a kicsik együtt gyakorolhatnak a példaképeikkel, ez nagyon fontos számukra, inspirálja, még több munkára ösztönzi őket! Ez a sport amúgy sem az egy emberről szól, nagyon fontos a többiek jelenléte, munkája ahhoz, hogy valaki jó eredményt érjen el!”

Miközben elcsevegünk, Tarr Imre csoportja befejezi az edzést. A fiúk szedelőzködnek, indulnak hazafelé. Iberhardt Bencét azért elkapjuk néhány gondolat erejéig.

„Három éve dolgozom Imre bácsi kezei alatt, nagyon szeretek ide járni – mondja, s elárulja azt is, hogy édesapja bokszolt, édesanyja pedig szintén atletizált. – Boldog vagyok, hogy sikerült nyernem a fedett pályás bajnokságon, most a száz méterre készülök, itt is szeretnék jól teljesíteni. Augusztusban lesz az országos bajnokság, azon szeretnék tizenegy-tízet futni” – mondja Iberhardt Bence, aki jelenleg tizenegy-harminckilences eredménnyel büszkélkedhet.

„Jólelkű gyerek, szorgalmas, fizikálisan rendben van, olyan, akivel megéri foglalkozni – veszi át a szót Tarr Imre. – Amikor Gazsi tanítványa, Tóth Lili Anna bronzérmet hozott az ifjúsági olimpiáról, majd ezüst­öt a mezeifutó Európa-bajnokságról, akkor Bence megígérte, hogy szerez nekem egy érmet. Lám, betartotta a szavát, idén megszerezte a legfényesebbet, reményeink szerint nem az utolsót…” – mondja a sokat látott, rutinos szakember.

Kezei alól csak az előző három évben három versenyző került be a korosztályos válogatottakba. Göblyös Csenge és Farkas Bence mellett most már Iberhardt Bence is elmondhatja magáról, hogy számolnak vele a nemzeti csapatnál.

A DOVASE atlétái július harmadikán a szekszárdi pályaversenyen állnak rajthoz.

Már nagyon várják, hogy érmekért harcolhassanak.