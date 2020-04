Gulyás Milán két szezon után hazatért az ASE-ba

Két szezonra szóló szerződést kötött a férfi NB I/A-s bajnokságban szereplő Atomerőmű SE Gulyás Milánnal, aki így két szezont követően ősszel ismét magára öltheti a paksiak piros-kék szerelését.

A bedobó-hátvéd az atomvárosi együttesben nevelkedett és édesapja, Gulyás Róbert is Pakson lett befutott kosárlabdázó. Gulyás Milán a 2014/2015-ös szezonban mutatkozott be a felnőtteknél, ahol egészen 2018-ig játszott, írja a paksi klub honlapja.

„A fejlődésem szempontjából nagyon hasznos időszak volt, egy nagy múltú klub tagja lehettem” – fogalmazott az ASE régi-új játékosa a kétéves zalaegerszegi kitérőjéről. A 22 éves játékos első zalai szezonjában 26 mérkőzésen lépett pályára és 2,7 pontot, 1,6 lepattanót, valamint 0,6 gólpasszt átlagolt (csapatával a tizedik helyen zártak), az idei „csonka szezonban” pedig 19 mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken 1,8 pontot, 1,7 lepattanót és 0,5 gólpasszt jegyeztek a neve mellé, a ZTE pedig nyolcadik helyen állt, mielőtt a bajnokságot beszüntette volna a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.

Az idejekorán véget ért idény után Gulyás Milán sem állt le az edzéssel, mint mondta, próbálja előnyére fordítani ezt az időszakot, leginkább egyéni edzésekkel, biciklizéssel tartja formában magát.

„Csapatügyileg egyelőre nehéz lenne bármilyen célt is kitűzni, hiszen messze még a szezonrajt, egyénileg stabil teljesítményt szeretnék nyújtani, minél több dologban segíteni a csapatot – válaszolta az új igazolás arra, mit vár a 2020/2021-es szezontól. – Kiskorom óta nagyon sok meccs­re jártam ki a Gesztenyés úti sportcsarnokba, már akkor nagy álmom volt, hogy meghatározó játékos lehessek itt – remélem ez most sikerül is. Nagyon örülök, alig várom, hogy újra felvehessem a piros-kék mezt” – tette hozzá Gulyás.

Már több mint egy hónapja, hogy a MKOSZ befejezettnek nyilvánította valamennyi idei versenyét. Az Atomerőmű SE – öt fordulóval az alapszakasz vége előtt – 14 győzelemmel és 7 vereséggel a harmadik helyen állt a bajnokságban, a biztos felsőházi rájátszást a következő mérkőzésen biztosíthatta volna be, mielőtt a koronavírus-járvány közbeszólt volna.