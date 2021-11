A győzni akarást szeretné látni a paksi játékosokon

Látni szeretné a játékosokon a győzni akarást Gulyás Róbert, az Atomerőmű SE frissen kinevezett szakosztályvezetője. A lapunknak adott interjúban azt mondta, számára az a legfontosabb, hogy mindenki egy irányba húzzon a hajón.

– Sokat csörög a telefonja?

– Rengetegen hívnak – felelte lapunknak Gulyás Róbert, az ASE kosárszakosztályának új vezetője. – Egykori csapattársak, volt edzőim, barátok, ismerősök keresnek, s valamennyien a támogatásukról biztosítanak. Mindenki kitartást kíván a munkámhoz.

– Ezt én is mondhatnám. Alighanem szüksége lesz rá!

– Utolsó helyen állunk a bajnokságban, ennél rosszabb nem is lehetne. Ha más helyzetben veszem át a klubot, akkor azt mondanák, hogy beleültem a jóba. Így viszont rajtam múlik, hogy a rosszból jó legyen. Pozitív szemléletű ember vagyok, most is igyekszem megtalálni a pozitívumot.

– Hogy került képbe?

– Dr. Kovács Antal hívott fel azzal, hogy úgy érzi, mostanra megértem erre a feladatra. Leültünk, beszélgettünk egy jót az elnök úrral, és hamar kiderült, hogy hasonlóan gondolkodunk. Tisztában vagyok vele, hogy sokan úgy könyveltek el, hogy nem kellek az ASE-nak. Viszont tíz éve benne vagyok a vállalkozói szférában, két évtizedes pályafutásomból nyolc évet töltöttem külföldön, talán mostanra eljött az én időm.

– Hogy akar belekezdeni?

– Mindenekelőtt a klubnak nyitnia kell a szurkolók, a közvélemény felé. Hiányoltam a nyílt kommunikációt. Ha problémád van, és elmondod, sokkal könnyebben elfogadják a helyzetedet. Ezért is hívtam össze jövő csütörtökre a Kiss-Nádas Vendéglőbe egy szurkolói ankétot. Szükségünk lesz a támogatásukra, hogy mielőbb el tudjunk kerülni a tabella utolsó helyéről. Kommunikatív ember vagyok, aki azt vallja, hogy a problémát csak úgy lehet megoldani, ha beszélünk róla. A telefonszámom nem titkos, aki akart, eddig is elért, és ezután is el fog.

– Apropó kommunikáció! Teo Hojccal már beszélgetett?

– Egyelőre nem, hiszen alig egy napja dőlt el, hogy én veszem át a szakosztály vezetését. Vannak üzleti ügyeim, amelyeket meg kellett oldani, le kellett zárni, de megnyugtatom, mindenkire sor kerül, mindenkivel le fogok ülni. A vezetőedzővel, a másodedzővel, a játékosokkal. A klub néhány alkalmazottjával már beszélgettem, próbálok minél több információt begyűjteni.

– Van félnivalója az edzőnek?

– Nézze, Pakson valamiért az edzők többsége megbukott az utóbbi időszakban. Teo Hojcnak voltak sikerei az előző állomáshelyén, ami biztosan nem volt véletlen. De az sem véletlen, hogy itt áll az ASE. Át kell beszélnünk, hogy szerinte mi lehet ennek az oka. Megnéztem egy jó pár meccset videón, láttam, hogy mik a hibák, hogy miben lehetne javulni. El fogok menni az edzésekre is, mert kíváncsi vagyok rá, hogy a játékosok hogyan reagálnak az edzésmunkára, és arra, hogy az edző is látja-e ugyanezeket a hibákat. Utána tudok majd döntést hozni.

– A játékosok közül van olyan, akinek nem biztos a helye?

– Mondhatom úgy is, hogy némelyeknek meleg a pite (erről bővebben a keretes írásban – a szerk.). Számomra nagyon fontos, hogy ki milyen személyiség. Valahol az egypontos vereségek egyik oka, hogy a csapatszellem nem megfelelő. Szabálymániás vagyok, szeretem, ha rend van a klub körül, és rend van a játékosok fejében. Most azt érzem, hogy ez nincs így. Látni szeretném a győzni akarást, és azt, hogy mindenki egy irányba húz a hajón.

– Ha jövő héten keresem, okosabb leszek?

– Hívjon nyugodtan. Pár nap alatt minden kiderül. Muszáj, hogy így történjen, mert szeretném, ha legalább másfél hetet már azzal a csapattal tudnánk készülni a bajnoki folytatására, akik Pakson fogják befejezni a szezont.

– Mi lehet a cél? Mit ígér?

– Nem nagyon láttam a többi csapatot, bár a televízióban megnéztem a meccseket, amiket közvetítettek. Az viszont egyértelmű számomra, hogy az ASE-t nem az utolsó helyre képzelem. Mielőbb el kell kerülnünk a kiesőhelyről, hogy a szurkolóink, a támogatóink is lássák a változást.

– Játszik még az öregfiúkkal?

– Nem. Egyrészt időm sem nagyon volt rá, másrészt pedig nincs szükségem arra, hogy negyvenöt percnyi mozgás után három négy napig sajogjon mindenem.