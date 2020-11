Gyarapítaná játékpercei számát a paksi tehetség

Húsz perc játékkal és egy kapufával vetette észre magát a Budafoki MTE elleni idegenbeli bajnokin vasárnap a Paksi FC 17 éves középpályása, Vas Gábor, aki már túl van azon, hogy egy NB I-es meccsen izguljon.

Még csak idén nyáron múlt tizenhét éves, de már alapembere a harmadosztályban szereplő Paksi FC II-nek (tizennégy bajnokin tizenháromszor volt kezdő, s egy gólt is szerzett már), sőt az élvonalbeli csapat ajtaján is kopogtat Vas Gábor. A kopogást pedig nemcsak az utánpótlás-szakágvezetőből vezetőedzővé előlépett Osztermájer Gábor hallotta meg, hanem az őt váltó Bognár György is.

Előbbi szakembernél ugyan kényszer szülte Vas csapatba állítását a Ferencváros otthonában (a koronavírustól tizedelt csapat 5–0-ra kapott ki a címvédő otthonában), utódja viszont folyamatosan számít a tehetségre, aki nap mint nap már a „nagyokkal” együtt készül.

„A Fradi-meccs óta minden szempontból kedvezően alakulnak a dolgok, a csapattársakkal pedig még szorosabb lett a kapcsolatom” – kezdte az ominózus mérkőzés után az utánpótlás-válogatott edzőtáborában is megfordult Vas, aki hozzátette, a rutinosabb játékosok mindenben segítik.

A Zalaegerszeg elleni bajnokit (3–1) leszámítva az MTK Budapest (4–0), a DVTK (2–1) és a kispestiek ellen (0–0) is a keretben volt, de pályára nem lépett.

„Már az nagy élmény volt, hogy az MTK, a Diósgyőr és a Honvéd ellen a padon ülhettem, továbbá, hogy az eddigi mindkét kupameccsünkön szerepet kaphattam, nem beszélve a vasárnapi újabb első osztályú lehetőségemről – fogalmazott a klub honlapjának Vas Gábor. – Már egyik meccsen sem izgultam, vártam, hogy becseréljenek, és bizonyíthassak. Persze a Budafok ellen meglepődtem, amikor a padhoz hívtak, hiszen szorosnak nézett ki az összecsapás végjátéka, de ennek ellenére sem volt bennem drukk.”

A Ferencváros ellen nyolcvankét percet tölthetett a pályán, míg az újonc fővárosiak ellen a gólszerző Hahn Jánost váltotta a 71. percben, két perccel később pedig egy hajszál választotta el pályafutása első NB I-es góljától.

„Bertus Lajos nagyszerűen készítette elő számomra a terepet, ám a labda egy leheletnyit felgyorsult, így kicsit rosszul találtam el, de talán emiatt lett végül még jobb lövés. Pechemre a labda a kapufáról kifelé, pontosabban keresztbe pattant, és nem befelé – emlékezett vissza arra a szituációra az érintett, aki tudatosan építi karrierjét a klubnál.

– Mindenképpen szeretnék stabilan a keretben maradni, aztán a húsz percet feltornázni mondjuk fél órára, vagy még többre. A lényeg, hogy gyarapodjanak a játéklehetőségeim, játékperceim” – zárta nyilatkozatát Vas Gábor.

Borítókép: Vas Gábor (aki a labdába rúgott) meghatározó tagja az NB III-as paksi együttesnek, és már egyre több alkalommal kap szerepet az első csapatban is