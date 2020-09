Gyászol a Tolna megyei futball, elhunyt Lubastyik István

„Nincs olyan futballkedvelő a megyében, aki ne ismerné Lubastyik Istvánt, vagy ne hallotta volna a nevét” – írtuk három éve, amikor 70. születésnapja alkalmából interjút készítettünk vele.

Ma jött a szomorú hír, hogy a jókedvéről és humoráról ismert Lubó nem sokkal 73. születésnapja után végképp letette a sípot.

Lubastyik István Faddon kezdte játékoskarrierjét, a Pécsi MSC színeiben 15 meccsen az NB I-ben is pályára lépett. Az utolsó éveket a Szekszárdi Dózsában töltötte, majd az edzősködésbe is belekóstolt, sokan mégis játékvezetőként ismerték. A hosszú labdarúgó pályafutása után sem szakadt el a futballtól, a Magyar Labdarúgó-szövetség Tolna Megyei Igazgatóság Versenybizottságának tagja volt, emellett fittségét is megtartotta.

És, hogy mi volt a titka?

„Az, hogy egyetlen percre sem dőlök hátra. Az, hogy betöltöttem a hetedik ikszet, még nem jelenti azt, hogy úgy is kell magam éreznem”– árulta el akkor lapunknak.

Temetéséről később intézkednek.