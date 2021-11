Gyógyír ez a szép gól a hosszú kihagyásra

Parádés gólt ollózott a kakasdiak elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen Lizák Péter, a megye egyes Majosi SE támadója, aki lassan maga mögött tudhatja balszerencsés időszakát.

– Gratulálok a győzelmükhöz és a parádés góljához!

– Köszönöm szépen a csapat nevében is – felelte Lizák Péter, aki a 15. percben Cristiano Ronaldót meghazudtolva ollózta be a labdát Siklósi Botond kapujába. – Hock Attila Robin beadása után a labda megpattant az egyik védő vállán, s éppen tökéletes ívben jött ahhoz, hogy megpróbáljam ollózva kapura rúgni. Boldog vagyok, hogy sikerült, de annak még jobban örülök, hogy újabb fontos mérkőzést nyertünk meg. Nem volt egyszerű a mély talajon játszani, de megoldottuk.

– Nagyot tévedek, ha azt mondom, hogy ez pályafutása egyik legszebb gólja?

– Nem téved, mindenképpen az elsők között van. Korábban még ifistaként lőttem pár ollózós gólt nagypályán, meg olykor teremben is, de felnőtt karrieremnek az egyik legkedvesebb és legemlékezetesebbje lesz, az biztos.

– Hogy szolgál az egészsége? Minden rendben már?

– Kopogjam le, most már egyre jobban érzem magam. Sokat bajlódtam a combhajlítómmal, aztán kiderült, hogy a gerincemet nyomja egy ideg, az okozott gondot hosszú ideig. De remélem, hogy ez már a múlt. Egyre inkább kezdem utolérni magam fizikálisan is, s hiszem, hogy a folytatásban is segíteni tudom a csapatot a céljaink elérésében.

– Éppen ezt akartam kérdezni, hogy mik a célok?

– Mi más lenne, szeretnénk megnyerni a bajnokságot, mert mielőbb vissza akarunk jutni az NB III.-ba. Az előző szezonban belekóstoltunk a jóba, érthető, hogy mindenki visszavágyik oda.

– Ne haragudjon meg érte, de nem veszítenek el túl sok értékes pontot ahhoz, hogy bajnoki címről beszéljen?

– Ha a dunaföldvári vereségünkre gondol, akkor arra azt mondom, hogy ott valóban nem szabadott volna kikapnunk. Ahogy a bonyhádi találkozón is járt volna nekünk legalább egy pont. Ezek most hiányoznak, de hosszú még a szezon, és simán be lehet hozni a lemaradásunkat, sőt az előzésre is lesz elég mérkőzésünk.

– Apropó Dunaföldvár, vasárnap lesz lehetőségük rá, hogy revánsot vegyenek a szeptemberi vereségért.

– Nem is lehet más a célunk! Mi játszunk hazai pályán, ahol bárki is legyen az ellenfél, elvárás a győzelem. Mi vagyunk a jobbik csapat, amit már csak a szeptemberi vereség miatt is szeretnénk bebizonyítani.

Már száz gól felett a majosiaknál Lizák Péter a harmadik gólját szerezte a mostani szezonban, érdekesség, hogy szeptemberben, az 5–1-re megnyert találkozón szintén betalált a kakasdiak kapujába. A legjobb idénye majosi színekben eddig a 2018/2019-es volt, amikor 29 találkozón 27 alkalommal volt eredményes. Ezt megelőzően, a 2017/2018-asban 22, a 2016/2017-es szezonban pedig 19 gólig jutott. Az MLSZ adatbankja szerint a Majosi SE-ben 113 bajnoki találat fűződik eddig a nevéhez.

Megyei I. osztály, az állás

1. Bátaszék 11 8 1 2 31–13 25 2. Kakasd 11 7 0 4 30–25 21 3. Bonyhád 12 6 3 3 30–16 21 4. Majos 10 6 2 2 29–9 20 5. Dombóvár 11 6 1 4 23–18 19 6. Tamási 12 6 1 5 15–17 19 7. Bölcske 12 4 2 6 22–23 14 8. Dunaföldvár 12 3 3 6 19–28 12 9. Tevel 12 2 2 8 13–33 8 10. Szekszárd II 11 1 1 9 12–42 4

Borítóképünkön: Lizák Péter egy lépéssel a kakasdiak előtt járt a vasárnapi bajnokin