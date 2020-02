Gyorsabb, dinamikusabb lesz a megújult Dombóvár

Alaposan átalakult a megyei I. osztályú Dombóvár FC játékoskerete a téli szezonban. Rutinos kulcsemberek távoztak, helyükre pedig fiatalok érkeztek.

Androsics András, Keczeli Krisztián, Papp Gábor, Szekeres Dániel, Párkányi Zsolt, Kulcsár Kristóf, Vajk Viktor. Valamennyien alapembernek számítottak ősszel a Dombóvár FC-ben, de tavasszal egyikük sem áll már Kardos Ernő edző rendelkezésére.

Kierdorf Erik, Nagy Dominik, Varga Márk, Kis Dániel, Gombos Tamás, Baranyi Dániel, Právics Dominik, Varga-Stadler Bálint. Ők nyolcan kopogtattak be a DFC öltözőjébe, rájuk hárul az a feladat, hogy próbálják meg pótolni a távozókat.

„Ha csak a távozók névsorát nézzük, mondhatjuk, hogy gyengült a keretünk, hiszen megyei szinten valamennyien jó játékosnak számítanak – mondta Kardos Ernő. – De nem siránkozom, hiszen dombóvári kötődésű játékosokat sikerült igazolnunk, s bár képességben lehet, hogy gyengültünk, mentálisan erősebbek leszünk. Gyorsabb, dinamikusabb csapatunk lesz tavasszal” – tette hozzá.

A szakember kihangsúlyozta: az ősszel játszó csapat magját megtartották (a rutinos játékosok feladata lesz a fiatalok összefogása), s az eddigi edzőmeccseken az érkezők (visszatérők) is bizonyították, hogy bátran lehet rájuk építeni.

„Azt kell mondanom, hogy amióta Dombóváron vagyok, ilyen jó hozzáállású csapattal még nem dolgoztam – folytatta Kardos. – Jó a kémia a futballisták között, egyre jobban összekovácsolódik a közösség, remélem, hogy ennek meglesz az eredménye is. Ezek a srácok az első perctől harapni, csúszni, mászni fognak a sikerért. Azt gondolom, hogy bárki ellen eséllyel léphetünk pályára a tavaszi szezonban, de bárkitől ki is kaphatunk. Edzőmeccsen egy erős PVSK-nak négy gólt tudtunk rúgni, s a Balatoni Vasast is legyőztük, ezek alapján bizakodó vagyok a rajt előtt” – fogalmazott Kardos Ernő.

A megfiatalított csapat rögtön a nyitányon rangadón bizonyíthat, március 7-én, szombaton a Tamási 2009 FC-t fogadják a dombóváriak a Vasút-pályán.