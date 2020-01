Gyorsan beilleszkedett új csapatába Baróti

Baróti Árpád csapata, a lengyel bajnok Zaksa számára nincs kitűzött cél a férfi Bajnokok Ligájában, ugyanakkor szeretnének minél tovább menetelni a sorozatban.

A 28 éves játékos és együttese – a húsz csapatot felvonultató főtábláról elsőként – a héten biztosította helyét a negyeddöntőben azzal, hogy legyőzte a belga Knack Roeselarét, így négy mérkőzésből négy győzelemmel, szettveszteség nélkül vezeti az E csoportot.

„Nem a legnehezebb BL-csoportban vagyunk, de azt azért nem gondoltuk, hogy négy kör után már a továbbjutást ünnepelhetjük majd” – mondta Baróti Árpád.

A bonyhádi származású, Dunaújvárosban nevelkedett röplabdázó viszonylag későn, csak október közepén csatlakozott a Zaksához, ahol poszttársa sérülése miatt azonnal a kezdőben találta magát.

„Az előző szezonom jól sikerült Franciaországban, és bár onnan már az év elején is kerestek, a menedzseremmel úgy döntöttünk, kivárunk. A nyáron nem kaptam olyan lehetőséget, mellyel meg lettem volna elégedve, így az idény elején Kaposváron edzettem” – folytatta Baróti.

Aztán jött egy kínai ajánlat, a bonyhádi fiatalember ki is utazott egy hét próbajátékra, s úgy nézett ki, hogy aláír. Aztán az élet közbeszólt, befutott a lengyelek ajánlata.

A magyar válogatott játékos kiemelte, amikor kiderült, hogy azonnal kezdő lesz, az első mérkőzésén volt benne némi drukk, hiszen még nem játszott Lengyelországban, de a társak hamar befogadták, gyorsan beilleszkedett, s a kezdeti idegessége is elmúlt.

„Tudom magamról, hogy ha jól érzem magam valahol, rendesen megcsinálom az edzéseket, akkor jól fog menni a játék. Itt fizikailag és lelkileg is rendben vagyok, a párom is itt van velem, így eddig sikerült is azt teljesítenem, amit elvárnak tőlem” – mondta Baróti, aki kijelentette, a lengyel szuperkupa megnyerése után szeretnének a kupában és a bajnokságban is címet védeni. Előbbi sorozatban már az elődöntőben vannak.

Baróti Árpád pályafutása során Olaszországban, Dél-Koreában és Németországban is játszott. A Berlin Recycling Volleys-szel 2016-ban megnyerte a német bajnokságot és a kupát, valamint a CEV-kupát is elhódította.

Borítókép: Baróti Árpád (hátul) remekül érzi magát új csapatában