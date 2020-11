Győzelemmel debütált a szekszárdiak új edzője, Turi Zsolt

Fejes Péter góljával a Szekszárdi UFC nyerte meg az NB III-as megyei rangadót. Pedig a Majosi SE nem játszott rosszul, de ezúttal sem volt szerencséje.

Turi Zsolt és Tihanyvári László kedélyesen üdvözölte egymást. Két pécsi tréner egy-egy Tolna megyei csapat kispadján, már ezért is pikáns meccset ígért a történelmi megyei rangadó. Az NB III-ban még nem találkozott a Majos és a Szekszárd – jó sokan ki is látogattak a napsütéses időben a sporttelepre, hogy ne maradjanak le róla.

Harcosan, nagy elánnal kezdett mindkét csapat, többnyire a Szekszárd irányított, de a Majos megindulásaiban benne volt a veszély. Különösen az előre vezényelt Simó Csongor Szabolcs veszélyeztetett, egy alkalommal a lécet is súrolta a lövése után a labda. Az UFC a széleken akart a majosiak mögé kerülni, s egy alkalommal ez sikerült is, a játékrész hajrájában Németh Kristóf beadását Fejes Péter csúsztatta a kapuba. A fordulás után hamar nehéz helyzetbe került a Majos, mert Hock Attila Robint második sárga lapja után kiállította a játékvezető. Az emberelőny azonban az UFC-t zavarta meg, a majosiak egy kicsit belelkesedtek, de nem igazán kerültek közel a gólhoz. A Szekszárd ellenben többször is lezárhatta volna a derbit, de az utolsó passzok nem jöttek össze a sárga-feketéknél.

Turi Zsolt így győzelemmel debütált az UFC kispadján, a majosiaknak pedig továbbra is várniuk kell a történelmi NB III-as sikerre.

Majosi SE–Szekszárdi UFC 0–1 (0–1)

Majos, 500 néző. Vezette: Barna (Molnár A., Erdélyi).

Majos: Genzler – Petrovics, Széles, Ledneczki, Kovács G., Kugli – Lizák (Vituska N., 29., Pál M., 75.), Hock, Pál A., Nagy Zs. – Simó. Vezetőedző: Tihanyvári László.

UFC: Mityók – Kvanduk J., Arena Á., Rácz Á., Béla D. – Németh K., Lékó (Rácz F., 60.), Márton E., Királyházi – Mayer M. (Wirth, 71.), Fejes. Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gól: Fejes (45.).

Kiállítva: Hock (48.).

Tihanyvári László: – Mindent elmond a mérkőzésről, hogy a Szekszárd emberelőnye ellenére sem tudott helyzetet kialakítani ellenünk. Ha a játékvezetésről elmondanám a véleményemet, akkor 2030-ig nem ülhetnék kispadra.

Turi Zsolt: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Egy olyan találkozót tudtunk megnyerni, ahol kötelező volt a győzelem, ez az a kategória, ami minden csapatnak komoly gondot okoz. Nem szép játékkal, de fegyelmezetten játszva diadalmaskodtunk a megyei rangadón.

Hatodik sikerét szerezte az NB III Közép csoportjában a Paksi FC második számú csapata, miután hazai pályán 2–1-re legyőzte a Dabas-Gyón gárdáját.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de Rácz Gergő védései után átvették az irányítást a paksiak. Tetszetős támadás után meg is szerezték a vezetést, de egy kapu előtti kavarodást követően még a szünet előtt egyenlítettek a dabas-gyóniak.

Fordulás után is az atomvárosiak előtt adódott több és nagyobb lehetőség, amivel ismét magukhoz ragadták az előnyt. A különbség nagyobb is lehetett volna, de a kapussal szembeni ziccer kimaradt.

Paksi FC II–Dabas-Gyón FC 2–1 (1–1)

Paks, v.: Dobai (Varga K., Güldner).

Paks II: Rácz G. – Delea, Lorentz, Szekszárdi, Debreceni – Vas G. (Budai I., 39.), Bognár D. (Görög, 62.), Kovács L. (Tamás B., 89.) – Süvöltős A., Szendrei, Kővári (Máthé, 62., Ribár, 89.). Edző: Kindl István.

Dabas-Gyón: Pomozi – Grabant, Lucz, Gaszner (Petrezselyem, 85.), Molnár J. (Nádházi, 60.), Popovics (Rétyi, 71.), Ablonczy, Peres, Száhl, Karacs, Hirman (Beszterczei, 60.). Edző: Aczél Zoltán.

Gól: Süvöltős A. (29.), Szendrei (51.), illetve Ablonczy (37.).

Kindl István: – A vártnál lényegesen jobb erőkből álló ellenféllel játszottunk, akik minden percben megnehezítették a dolgunkat. Néhány egészen kiváló teljesítménnyel és kidolgozott helyzeteink alapján megérdemelten szereztük meg a fontos három pontot.

A 17. forduló további eredményei

Újpest II–ESMTK 3–3, Kozármisleny–Taksony 3–1, Szeged–Iváncsa 1–0, Dunaújváros–Bp. Honvéd II 1–3, Dabas–Vác 2–0, Monor–Hódmezővásárhely 2–3, Kecskemét–Rákosmente x–x. A Ferencváros II–Körösladány meccset december 2-ra halasztották.

Következik, a 18. fordulóban, november 14., szombat: Körösladány–Paksi FC II 13.30 óra, Szekszárdi UFC–Monor 13.30 óra, ESMTK–Majosi SE 13.30 óra.