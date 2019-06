Győzelemmel mutatkozott be a paksi kispadon Tomiszlav Szivics

Győzelemmel mutatkozott be a Paksi FC kispadján Tomiszlav Szivics, akinek csapata 3–0-ra győzött a Kecskeméti TE vendégeként felkészülési mérkőzésen.

Első edzőmérkőzésnek ideális találkozót játszott a Hírös városban a Paks. Tomiszlav Szivics igen tartalékosan állt fel, a keretbe jobbára olyan játékosokat nevezve, akiknek volt miért bizonyítaniuk a vezetőedzőnek.

Hogy közülük kik voltak azok, akik éltek a lehetőséggel, azt az idő majd eldönti, mindenesetre a zöld-fehér gárda végig kézben tartotta a mérkőzést. Bő fél óra játék után előbb a csapatkapitányi karszalagot viselő Báló Tamás értékesített büntetőt, a 35 esztendős balhátvéd találata után nem sokkal Molnár Dominik beadásából a Budaörstől kölcsönből visszatérő Fejős Áron szerzett gólt, a félidő hajrájában pedig Báló passzából az előző idényben a klub NB III-as csapatát erősítő Molnár talált be.

A szünetben teljes sort cserélt Tomiszlav Szivics, bemutatkozott a kapuban Holczer Ádám, a védelemben pedig a héten szerződtetett Osváth Attila is, az eredmény azonban egyik irányban sem változott.

„Az első felkészülési mérkőzéshez ideális ellenfelet választottunk. Egy kemény edzésekkel teli hét után az összecsapástól azt kaptam, amit vártam. Fontos, hogy senki sem sérült meg. A játékunkban voltak jó dolgok és voltak olyan megmozdulások is, amiken javítanunk kell. Győztünk, de a végeredmény most nem fontos számunkra. Nemrég kezdtük a felkészülést, és a vasárnapi pihenőnap után, a jövő héten robogunk is tovább” – nyilatkozott a paksi klub hivatalos honlapjának a találkozót követően a csapat vezetőedzője.

Ahogy a szakember is fogalmazott, nincs megállás, szerdán a skót élvonalban szereplő Livingston FC-vel mérkőznek meg a paksiak Telkiben, majd jövő szombaton, hazai pályán a Pécsi MFC-vel találkoznak.

Az első félidőben lerendezték

Kecskeméti TE (NB III)–Paksi FC 0–3 (0–3)

Felkészülési mérkőzés. Kecskemét, Széktói Stadion. KTE: Kunsági, Fehér, Nánási, Urbán, Vágó, Mácsik, Kéri, Grünvald, Hegedűs, Barna, Vladul. Cserék: Bagó, Zámbó, Zámbori, Szabó, Zsivoczky, Babolek, Tamasko, Tóth, Peres, Hoós, Mészáros. Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Paksi FC, 1. félidő: Rácz G. – Szalai Á., Kelemen D., Berdó, Báló – Molnár D., Szendrei, Cseke, Simon M. – Jelena, Fejős Á. 2. félidő: Holczer – Osváth, Egerszegi, Bobál D., Bor – Nagy Á., Bartha, Kesztyűs B., Kővári – Hahn, Horváth P. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.

Gólszerzők: Báló (35., 11-esből), Fejős (39.), Molnár D. (44.).

Borítóképünk a Paksi FC hétközi edzésén készült.