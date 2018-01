Győzelmet ért a nagy ASE-hajrá Pécsett

Az utolsó negyedet még nyolcpontos hátránnyal kezdte az Atomerőmű SE, de Hinds és Barnies is kiváló napot fogott ki, így fordítani tudtak a paksiak a PVSK vendégeként.

Budimir közelijére Barnies egy triplával válaszolt az első percben, s a folytatásban is felváltva estek a kosarak – derül ki a BB1.hu összefoglalójából. Kihagyott dobások és eladott labdák következtek mindkét oldalon, az etap végén Hinds hárompontosa után 25–24-et mutatott az eredményjelző.

A második tíz perc elején átvette a vezetést a Paks, Csirke Ferenc pedig rögtön időt is kért (25–30). Az egyperces szünet jót tett a hazaiaknak, 10–0-s rohanást produkáltak, így 35–30-nál már a vendégek mestere, Teo Cizmic rendelte magához övéit. Zárkóztak a paksiak, de aztán a Pécs megint el tudott lépni hat pontra (46–40), ám a nagyszünetig az ASE ismét csökkenteni tudta a különbséget, három egységre.

Kilenc-kettes rohammal indította a második félidőt a hazai együttes, amelynek így már 10 pont volt az előnye (55–45). A vendégek hét perc alatt mindössze négy pontot tudtak dobni a harmadik negyedben, így esélyük sem volt közelebb jönni a Pécshez. Az utolsó két percben ismételten Hinds vette hátára a paksi csapatot, a vezetésével a zárófelvonás előtt feljött nyolcra az ASE (65–57).

Hinds büntetőivel kezdődött a negyedik negyed, amire Durham egy trojkával válaszolt, majd Simon is betalált távolról (71–59). A vendégek azonban nem adták fel, Barnies és Hinds is elsüllyesztett egy-egy hármast, 71–65-ös állásnál jött is a hazai időkérés. Hiába, öt perccel a végső dudaszó előtt az egyenlítés is összejött a Paksnak, sőt Hinds kosarával a vezetést is átvette (74–75). Elkapta a fonalat a végjátékban az Atom, amely folyamatosan növelte előnyét. Az utolsó percben még felzárkózott egy pontra a PVSK, de az ASE végül 86–84-re nyert és megszerezte szezonbeli tizedik győzelmét.

Férfi NB I/A, 17. forduló

Pécsi VSK-VEOLIA–Atomerőmű SE 84–86 (25–24, 21–19, 19–14, 19–29). Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok. Vezette: Papp P., Török R., Fodor A. PVSK: Durham 27/12, Supola 14/6, Demeter, Budimir 7/3, Sarlija 6, Csere: Simon 7/3, Bíró 8/6, Dukics 13/9, Antóni 2. Edző: Csirke Ferenc. ASE: Hinds 29/15, Allen 5/3, Barnies 22/12, Eilingsfeld 11/3, Guinn 6. Csere: Ruják 7, Ogunyemi 4, Medve. Edző: Teo Cizmic.