Győzni kell, hogy NB I-es csapatot fogadhassanak

A Bonyhád VLC és a Bátaszék SE is Magyar Kupa-meccset vív szombaton. Mindkét csapat célja a következő fordulóba kerülés.

Négyen indultak, ketten maradtak. A Bonyhád VLC idegenben verte 2–1-re a somogyi élvonalban játszó Balatonkeresztúrt, a Bátaszék SE pedig hazai pályán 0–0-s rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel búcsúztattak az NB III-as Érdi VSE-t. A Majosi SE-nek és a Szekszárdi UFC-nek nem jött össze a továbbjutás: előbbi gárda a Pécsváradtól (0–1), utóbbi a szintén NB III-as Bicskétől (1–3) kapott ki.

A bátaszékiek most a korábban éveken át NB I-ben szereplő, sőt négyszeres magyar bajnok, jelenleg a BLASZ első osztályában érdekelt Csepel FC-hez utaznak.

„Az első félidei játékunkkal nem voltam kibékülve, a második játékrészre taktikát váltottunk, és attól kezdve uraltuk a meccset” – mondta Kalmár Ferenc a Szekszárdi UFC II elleni 4–1-es bajnoki győzelemről. A bátaszékiek edzője hangsúlyozta, ekkor már többet futottak, és a széleket is jobban kihasználták.

„Bízom benne, hogy Csepelen a második félidei játékunkkal kezdünk, mert győzni szeretnénk. Tiszteljük a csepelieket az NB I-es múltjuk miatt. A jelenlegi együttes nem éppen a legszebb napjait éli, úgy tudjuk, hogy több alapemberük is eligazolt. Ahogy mindig, mi most is saját magunkkal foglalkozunk, ha azt játsszuk, amit tudunk, akkor továbbjutunk. Szeretnénk ott lenni a harmadik körben, jó lenne ismét egy elsőosztályú csapatot fogadni. Lesznek hiányzóink, Calka Norbertre és Kertész Józsefre nem számíthatok, Tóth Tamás játéka pedig erősen kérdéses.

Csepel FC–Bátaszék SE, szombat, 16.30 óra.

Csepel Stadion. Vezeti: Dobai J. (Flinta Z., Varga L.).

A bátaszékiek tervezett kezdőcsapata: Klézl – Dobra, Márton E., Faller, Héhn F. – Farkas A., Lerch M., Baladin, Szeibert – Tóth T. vagy ifj. Sztojka, Fürst.

A bonyhádiak az előző idényben még az NB III-ban szereplő, de idén ugyancsak megye egyes Nagyatádi FC-t látják vendégül.

„A csapatok többségéhez hasonlóan mi is megkülönböztetett figyelemmel készülünk a kupameccsre” – mondta Dienes Pál, a bonyhádiak szakvezetője. A tréner szerint sokat jelenthet, hogy ők lesznek a pályaválasztók. „Hozzánk hasonló minőséget képvisel a Nagyatád, azzal az előnnyel, hogy ők a harmadik vonalból jöttek, s bizonyosan élcsapata lesznek a somogyi első osztálynak.”

Dienes Pál szerint a hazai pálya előnye mellettük szól, és szeretnék is ezt kihasználni, és bejutni a harmadik fordulóba, ahol akár már NB I-es csapatot is az útjukba sodorhat a sorsolás szeszélye. A szakvezetőnek fejtörést okoz, hogy játékosai egy része még nincs olyan állapotban, amilyenben lenniük kellene. Ez érződött a majosi rangadón is.

„Látszott a vasárnapi bajnokin, hogy riválisunk más ritmusú meccsekhez van hozzászokva (a Völgységi el Clásicó néven elhíresült derbi 1–1-es döntetlennel zárult – A szerk.). Ide szeretnénk mi is felnőni, illetve ezt szeretnénk túlszárnyalni, mert csak így érhetjük el kitűzött céljainkat. Deli Dániel csatlakozott a kerethez, Kvanduk József és Szász Dávid játékára ugyanakkor nem számíthatok, és Ágics Péter szereplése is kérdéses.”

Bonyhád Völgység LC–Nagyatádi FC, szombat, 16.30 óra.

Bonyhád, Városi Sportcentrum. Vezeti: Horváth P. (Ring K., Sáfárik P.).

A bonyhádiak tervezett kezdőcsapata: Szabó Sz. – Bakó, Szlama, Máté R., Sásdi B. – Jerabek, Deli D., Pap R., Pfaff – Szőts A., Sebestyén N.

Fontos, hogy a találkozók csak védettségi igazolvány felmutatásával látogathatók!

