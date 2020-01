Győzött a KSC, de a csoda elmaradt

A győzelem öszszejött, de a továbbjutás nem lett meg az Atomerőmű KSC Szekszárdnak a spanyol Lointek Gernika Bizkaia elleni Európa-kupa-meccsen. Benne volt pedig a bravúr, mint két éve a lengyel Bydgoszcz ellen, hiszen a 13. percben már 18 ponttal vezetett a KSC, de a spanyolok képesek voltak újítani.

Régen látott remek kezdéssel rukkolt elő az Atomerőmű KSC Szekszárd az Európa-kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján. A Gernika játékosai értetlenül csóválták a fejüket, edzőjük, Mario López pedig széttárt karokkal, dühöngve futkározott fel és le a kispad előtt.

Tizenhárom perc sem telt el a meccsből, s a KSC már ledolgozta a kinti találkozón összeszedett 18 pontos hátrányát. Krnjics Szárá és Erica McCall vezérletével alig negyedóra elteltével 34–16-ra vezetett Djokics Zseljko együttese – készülőben volt a csoda.

A Kadarka Brigade tagjai boldogan énekeltek, jöttek az ismert nóták a kék-fehér mezről, a vöröshagymáról és a tarisznyáról. Mindenki boldog volt, érezte, hogy ez egy különleges este lehet, egy olyan este, amilyet két éve már átélt a szekszárdi publikum, amikor a KSC 17 pontos hátrányt ledolgozva 28-cal nyert a lengyel Artego Bydgoszcz ellen.

Aztán magukra találtak a spanyolok, s mivel a kezdeti lendület alaposan alább hagyott hazai oldalon, el is kezdték faragni tetemes hátrányukat. A szekszárdiak láthatóan elveszítették a ritmust, jött két pontatlan dobás, két labdaeladás, s ez elég volt a Gernikának ahhoz, hogy vérszemet kapjon. Egy 14–3-as szériával visszajöttek a „kényelmes” távolságba a vendégek (37–30), akik érezhetően megnyugodtak ettől és elkezdtek úgy játszani, ahogy tudnak.

A harmadik negyedet be is húzták 25–15-re, most nem jött a nagy KSC-roham, mely oly sokszor segített a hazai bajnokságban, amikor az öltözőből kijövet alapozta meg a sikerét a gárda. A 29. percben a meccsen először vezetett a Gernika (56–55), s ezzel el is dőltek az érdemi dolgok.

A meccset azért sikerült behúzni, ez is nagy dolog, de a két találkozó alapján azt is rögzíthetjük, hogy ez a Gernika jobb csapat, mint a mostani Szekszárd.

Még akkor is, ha a 13. percben rózsaszín volt a világ.

„Gratulálok a csapatomnak, nagyon erős riválist sikerült legyőznünk. Voltak periódusok, amikor extrán játszottunk, de olyanok is, amikor a mélyben voltunk. Sok sikert kívánok a Gernikának az európai porondon, mi pedig fókuszálunk a magyar bajnokságra és a kupára” – értékelte a meccset Djokics Zseljko, a KSC vezetőedzője.

Továbbjutott: a Gernika 166–152-es összesítéssel.

Női Európa-kupa, nyolcaddöntő, 2. mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–Lointek Gernika Bizkaia 79–75

(26–16, 16–20, 15–25, 22–14)

Szekszárd, 1100 néző. Vezette: Zenis (szlovák), Jovanic (bosnyák), Katic (horvát).

SZEKSZÁRD: DOJKIC 23/6, Marshall 5/3, Theodoreán 5/3, MCCALL 20, KRNJICS 13. Csere: Ruzicková 10, Studer Á., Bálint R. 3/3, Kiss V.

GERNIKA: Ocete Castillo 8/6, DIETRICH 21/12, WOJTA 14/3, Arrojo 4, MILIC 14. Csere: Lo Nogaye 5/3, Diez 4, Mazionyte 2, Ariztimuno, Molina-Prados 3/3.

Kipontozódott: Theodoreán (24.), Milic (39.).

Az eredmény alakulása: 2. perc: 7–0. 5. p.: 14–2. 13. p.: 34–16. 15. p.: 37–23. 18. p.: 39–30. 26. p.: 53–48. 33. p.: 63–66. 37. p.: 71–71.