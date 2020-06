Ismét Kakasdon gálázott a Dárdai Team

Ha június, akkor Kakasd SE Öregfiúk–Dárdai Team mérkőzés. A korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál fémjelezte együttes a tavalyi sikeren felbuzdulva (amellett, hogy a „dream team” 9–1-re nyert, közel négyszázan tekintették meg a találkozót a helyszínen) ismét ellátogatott a Tolna megyei községbe.

A vendégcsapat névsora igen veretes volt, az aktív vagy visszavonult játékosok között mások mellett Dárdai legkisebb fia, a 14 éves Bence, a Fehér-fivérek, Csaba és Attila és Lisztes Krisztián is pályára lépett, de a megszokott csapatból nem hiányozhatott Palásti Lajos, Prantner György és természetesen a szervező, Bakalár László sem.

Ilyen kerettel nem is meglepetés, hogy ők járatták a labdát, a hazaiak pedig a kínálkozó kontrákban bíztak. A 11. percig bírták a nyomást a kakasdiak, a fiatal Dárdai az első félidőben (1–5) háromszor is beköszönt. A második félidőben szinte teljes sort cserélt Bakalár, többek között lejött a közönségkedvenc is.

Ezzel megbomlott a ma is szépen hangzó Dárdai, Fehér, Lisztes középpálya, amit a hazaiak egy gyors góllal büntettek, sőt az eredmény további kozmetikázására is esélyük nyílt. Habár sikerült szorosabb eredményt elérniük a tavalyinál, a Dárdai Team győzelme nem forgott veszélyben (4–10).

Borítóképünk archív felvétel, a tavalyi gálameccsen készült