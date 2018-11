Ha mindenki jól fog dobni, simán győzhet az ASE a soproniak ellen

Két vereség után a kaposváriak elleni hétvégi bajnokin végre újfent megérezhette a győzelem ízét az Atomerőmű SE férficsapata. Szrecsko Szekulovics gárdája nagy csatában 83–81-re verte meg a somogyiakat.

Az első félidőben remekül kosaraztak a paksiak, akik a szünetre tizennégy pontos előnyt építettek fel, ám ezt egy gyengébb negyedik negyeddel majdnem sikerült lerombolniuk. A legvégén Luka Markovics kezében volt a győzelem, de triplája nem ért célt, így az Atom örülhetett.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„Nagyon erős csapathoz látogatunk, de mindenképpen szeretnénk nyerni! – mondta Eilingsfeld János, a paksiak erőcsatára. – A jászberényiek és a szombathelyiek ellen elszalasztott győzelmeket valahol vissza kell szereznünk.

A Sopron jól szerepel idén, hazai pályán különösen erős, hiszen legyőzték a Falco KC-t és a Szolnoki Olajt is. Körmenden is szoros mérkőzést játszottak és Kecskeméten is voltak győzelmi esélyeik. Remek légiósaik vannak, akikre az első perctől az utolsóig nagyon oda kell figyelnünk.

Az idei meccseinken sok tiszta ziccert elrontottunk, ha végre mindenkinek kijön a lépés, akkor simán győzni fogunk” – zárta Eilingsfeld János.

Szrecsko Szekulovics, a paksiak vezetőedzője azt mondta, a múltkori győzelemnek köszönhetően sokkal jobb a hangulat a csapat háza táján, a játékosok fel vannak tüzelve, és mindenki úgy áll neki a szombati találkozónak, hogy a végén nekik legyen okuk az ünneplésre.

Férfi NB I., 7. forduló.

Sopron KC–Atomerőmű SE. Sopron, Novomatic Aréna, szombat, 18 óra. V: Győrffy Pál, Söjtöry Tamás, Goda László.