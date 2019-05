Ha nyer a Bonyhád-Börzsöny, már matematikailag is bajnok

Tizenhárom év folyamatos megyei másodosztályban töltött szezon kellett ahhoz, hogy az 1992-ben alakult Bonyhád-Börzsöny SE első aranyérmét szerezze meg az osztályban, most pedig komoly esélye van arra, hogy megvédjék elsőségüket. A képlet egyszerűnek tűnik: ha Hosnyánszki Zsolt együttese legyőzi vasárnap a Nagymányokot, tehet bármit az Aparhant Madocsán, nem tudja utolérni riválisát.

A helyzetet bonyolíthatja, ha az őszihez hasonló eredmény születik a völgységi derbin (akkor a mányokiak 4–1-re nyertek), börzsönyi vereség és aparhanti pontszerzés esetén még nem avathatunk bajnokot a hétvégén, ha azonban Móricz Gergőék pont nélkül távoznak a Duna-parti településről, Börzsönyben már pukkanhat a pezsgő.

A bronzéremért folyó harc nagy valószínűséggel a Madocsa és a Mórágy között dől el, a két ősi rivális jövő héten randevúzik egymással. Erre Böde Istvánék a már említett Aparhant elleni, utóbbiak pedig egy dunakömlődi mérkőzéssel hangolnak.

A forduló a pénteki Szekszárd II–Őcsény mérkőzéssel veszi kezdetét, de ennél is nagyobb szomszédvári rangadónak számít a Fadd és a Tolna II-Bogyiszló szombati egymás elleni ütközete, amely akár nézőcsúcsot is hozhat. Kiesési derbit is rendeznek a hétvégén: a tizenegy vereség után a Csikóstőttős 5–1-es legyőzésével egyből három pontot gyűjtő Pincehely nem esélytelenként utazik Gerjenbe.

Megyei II. osztály, a 28. forduló programja

Május 31., péntek: Szekszárdi UFC II–Őcsény SK (2–2) 18.

Június 1., szombat: Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Bölcskei SE (1–2), Faddi SE–Tolna VFC II-Bogyiszló (1–1) 17.

Június 2., vasárnap: Kisdorogi FC–Simontornya TC (3–5), Dunakömlődi SE–Mórágyi SE (3–10), Madocsa SE–Aparhanti SE (2–2), Bonyhád-Börzsöny SE–Nagymányoki SE (1–4), Gerjeni SK–Pincehelyi ATE (2–2) 17.