Ha nyer, biztosan ott lesz a playoffban az ASE

Dzunics Braniszlav együttese ma este bebiztosíthatja helyét a felsőházi rájátszásban.

Egyszerű a képlet: ha az Atomerőmű SE ma este idegenben legyőzi a Debreceni EAC együttesét a férfi NB I középszakaszának nyolcadik fordulójában, akkor matematikailag is bebiztosítja helyét a felsőházi rájátszásban. Jó előjel, hogy Dzunics Braniszval együttesének remekül megy a hajdúságiak ellen, hiszen az alapszakaszban idegenben (99–82) és otthon (85–76) is legyőzte ellenfelét a Paks, amely a középszakaszban is biztosan nyert (118–80).

„Hasonlóan, mint mindegyik találkozó a középszakaszban, ez is nehéz lesz, hiszen már említettem azt, hogy mennyire kiegyenlített a mezőny – fogalmazott Dzunics Braniszlav, az ASE vezetőedzője. – Mindenkinek nagyon fontos a győzelem, talán a legnagyobb pozitívum az, hogy nagyon harcolnak a fiúk és ezt a harciasságot meg kell tartani, ilyen hozzáállással kell a következő mérkőzéseket is lejátszani. Nyilván vannak hiányosságaink és hibáink, de bízom benne, hogy a következő időszakban ezekből kevesebb lesz. A szándékunk egyértelmű, nyerni megyünk Debrecenbe, de ehhez az kell, hogy a játék minden elemében a DEAC fölé kell, hogy kerekedjünk” – fogalmazott a tréner a klub honlapján.

A paksiaknak ez lesz a hetedik meccse a középházban, eddig négyet nyertek, kettőt elveszítettek, legutóbb szintén idegenben, a Sopron KC-t múlták felül egy kétszeri hosszabbítást hozó, végletekig kiélezett találkozón (119–112).

Az ASE-nak még egy meccse lesz hátra a mai, debreceni összecsapás mellett: szombaton a Gesztenyés úti sportcsarnokban a csoportot vezető Kecskemétet látják vendégül Eilingsfeld Jánosék (kezdés: 18 óra).