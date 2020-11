Hahn-show és Puskás-verés zajlott a Fehérvári úton

Többek között Hahn János mesternégyesével 6-2-re ütötte ki a Puskás Akadémiát a Paksi FC, mely sikerével őrzi dobogós helyét az OTP Bank Ligában.

Érdemes mostanság paksi szurkolónak lenni, s megéri megnézni Bognár György csapatának mérkőzéseit – s nem érdemes lekésni a kezdő sípszóról sem. Múlt héten a Budafok otthonában már az első félidőben kialakult a 3–2-es vendégsiker, de a Puskás Akadémia ellen is gyorsan megszületett a találkozó első gólja.

A találatok sorát Hahn János kezdte, aki a 12. percben Bognár István szöglete után kotorta be a játékszert a felcsútiak kapujába, a támadó hét percen belül még kétszer volt fejjel eredményes, szintén pontrúgások után. Még fél óra sem telt el a meccsből, amikor érkezett a vendégek szépítőgólja, s ekkor úgy tűnt, lesz még miért izgulniuk az atomvárosiaknak.

A szünet után gyorsan eloszlatott minden kételyt a Paks, Hahn meglőtte negyedik gólját (a szezonban már kilenc találatnál jár, az előző szezonban harminc bajnokin hétig jutott), de Bognár István gólpassza után ő maga is betalált. És még volt vissza több mint fél óra, melyben a hazai játékosok magukat és a kilátogató szurkolókat is szórakoztatták. A mindig fegyelmezett Böde Dániel is összemosolygott a játékvezetővel, amikor kezezése miatt felmutatta neki a sárga lapot.

A hajrában aztán a csereként beállt Nagy Richárd, Haraszti Zsolt, Ádám Martin összjáték után utóbbi is kapuba talált, góllal ünnepelve 26. születésnapját. Ha valamibe bele lehet kötni, talán egyedüli szépséghiba, hogy a mérkőzés utolsó találata a felcsútiakhoz fűződik.

A paksiak legutóbb 2013-ban, az Újpest otthonában szereztek egy meccsen hat gólt (6–0), nyolcgólos mérkőzést pedig még régebben, 2011 szeptemberében játszottak, akkor a Pécsi MFC-vel hazai pályán 4–4-es döntetlent értek el.

Bognár György irányításával továbbra is veretlen a PFC (öt győzelem és egy döntetlen a bajnokságban), a csapat pedig dobogós helyen mehet a válogatott szünetre. Legközelebb, november 20-án (péntek) a Kisvárda vendégei lesznek az atomvárosi zöld-fehérek.

OTP Bank Liga, 10. forduló

Paksi FC–Puskás Akadémia 6–2 (3–1)

Paks, 1089 néző. V.: Antal P. (Albert I., Csatári T.)

Paks: Hegedüs L. – Lenzsér, Böde, Gévay – Kulcsár D., Balogh B., Bognár I. (Ádám M., 70.), Szabó J. – Hahn (Nagy R., 78.), Sajbán Máté (Haraszti, a szünetben), Bertus (Csősz, 64.). Vezetőedző: Bognár György

Puskás Akadémia: Tóth B. – Radics, Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Plsek, van Nieff (Tamás N., 73.) – Kiss T. (Slagveer, 86.), Baluta (Corbu, 74.), Knezevic (Vanecek, 86.) – Mance. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gólszerzők: Hahn (12., 15., 19., 49.), Bognár I. (52.), Ádám M., (81.), illetve Baluta (27.), Mance (85.)

Sárga lap: Balogh B. (76.), Böde (79.), Nagy R. (92.), illetve Kiss T. (40.), Knezevic (42.), van Nieff (64.), Vanecek (90.)