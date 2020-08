Harapós csapatot akar látni Osztermájer Gábor

Harapós csapatot szeretne látni a 2020/2021-es NB I.-es bajnokságban Osztermájer Gábor, a Paksi FC vezetőedzője. Az atomvárosiak tizenötödik szezonjukat kezdik a legjobbak között.

Alaposan megfiatalított kerettel vág neki a bajnokságnak a Paksi FC. Az atomvárosiak nem kevesebb mint nyolc játékost igazoltak. Bognár István az MTK-tól, Ádám Martin és Nagy Richárd a Kaposvári Rákóczitól, Lorentz Márton a BFC Siófoktól, Hegedüs Lajos a Puskás Akadémiától, Csősz Richárd a Debreceni VSC-től, Sipos Zoltán pedig a Csákvártól érkezett. A nyolcadik „érkező” pedig az a Sajbán Máté, aki már a tavaszt is Pakson töltötte.

Több meghatározó játékos távozott ugyanakkor a paksi zöld-fehérektől: elment Poór Patrik, Báló Tamás, Bartha László, Kecskés Tamás, Kelemen Dávid, valamint a házi gólkirály, Könyves Norbert.

– Olyan játékosok távoztak, akik sokat tettek a klubért, de már kifutóban voltak. Fontos kérdés, hogy Könyves góljait hogyan tudjuk pótolni, más típusú játékosok jöttek, változni fog a játékunk – jegyezte meg Osztermájer Gábor.

A szakvezető arra a kérdésre, hogy mit vár csapatától, azt mondta: a bajnokságban ugyanazt reméli, mint eddig. A tréner szerint lesz a mezőnyben két kiemelkedő gárda, a Ferencváros és a MOL Fehérvár FC, valamint további három-négy együttes, amelyek a harmadik-ötödik helyre esélyesek. A többiek viszont a kiesés ellen küzdenek majd.

– Négy és fél hetes felkészülés után rajtolunk szombaton. Négy NB II.-es és két NB I.-es gárdával játszottunk edzőmeccset. A másodosztályú csapatok ellen üdítő volt látni a különbséget, és jól futballoztunk az első osztályú ellenfelekkel szemben is. Kifejezetten stílusos focival szeretnénk előrukkolni, amiért a szurkolóknak érdemes lesz kijönni az új stadionba. Harapós vidéki csapat szeretnénk lenni – húzta alá Osztermájer Gábor.

– Nagy változáson ment át a keret a nyár folyamán – ezt már Haraszti Zsolt ügyvezető mondta. – Minden posztra sikerült frissítenünk, bízom benne, hogy fél év múlva, amikor már többet látunk majd, azt mondhatjuk, jól igazoltunk. Ahogy mondani szoktam, egy újabb hosszú maratonfutásra számítok a következő első osztályú idényünkben – tette hozzá.

– Egy mérföldkőhöz érkeztünk. Négy, építkezésekkel teli év után végre a játékosok és a szurkolók is birtokba vehetik az immáron a főépülettel teljes stadiont. Óriási öröm ez nekünk, hiszen tizenöt éve még álmodni sem mertünk ilyen körülményekről – fogalmazott Balog Judit, a klub másik ügyvezetője. – Felettébb boldogok vagyunk, hiszen már most rekordszámú szezontiket értékesítésnél járunk, soha ennyi plasztikkártyát nem adtunk még el, mint idén idáig, és még bőven van lehetőség bérletvásárlásra. Nagyon fontos azt is kiemelnem, hogy az avatómérkőzés jegyei is szépen fogynak, de mindenkit kérünk, elővételben váltsa ki az ingyenes technikai belépőt, hogy már a meccset felvezető, izgalmas és színes programokról se maradjanak le.

NB I., 1. forduló

Paksi FC–Újpest FC

szombat, 16.30 óra (kapunyitás 14.30 óra).

A Paks tervezett kezdőcsapata: Hegedüs L. – Osváth, Szélpál, Lenzsér, Szabó – Windecker, Bognár I., Szakály D. – Haraszti, Böde, Hahn.

Az útlezárások miatt érdemes a szokottnál előbb elindulni a mérkőzésre.

A Vidi edzőjeként tér vissza Egerszegre Márton Gábor

A Paksi FC–Újpest FC összecsapás mellett a Ferencváros trónjára törő Fehérvár zalaegerszegi fellépésével folytatódik ma az NB I.-es focibajnokság nyitó fordulója. Érdekesség, hogy a Vidi kispadján az a Márton Gábor ül, aki az előző szezonban remek csapatot faragott a Zetéből.

A válogatott és válogatott-kerettag futballistákkal erősítő Budapest Honvéd a Puskás Akadémiához látogat, az előző idény meglepetéscsapataként negyedik Mezőkövesd pedig a Diósgyőr vendégeként lép pályára. A négy napra elnyújtott forduló hétfőn zárul, amikor az újonc Budafoki MTE a Kisvárdát fogadja.

Az 1. forduló programja

Augusztus 15., szombat: ZTE FC–MOL Fehérvár FC 18.35. Augusztus 16., vasárnap: Diósgyőri VTK–Mezőkövesd Zsóry FC 16.55, Puskás Akadémia FC–Budapest Honvéd 19. Augusztus 17., hétfő: Budafoki MTE–Kisvárda Master Good 19.

Pénteken: MTK–Ferencváros 1–1 (Gól: Gera D., ill. Tokmac).

