Harmadik győzelmét szerezte meg a Fekete Gólyák KC

Harmadik győzelmét szerezte meg az NB I/B-s kézilabda-bajnokságban a Szekszárdi Fekete Gólyák KC, miután végig vezetve nyolc góllal jobbnak bizonyult a NEKA csapatánál.

Olyannyira csonka fordulót rendeztek a hétvégén a női NB I/B Nyugati csoportjában, hogy a hat találkozóból mindössze egyet, a Szekszárd balatonboglári mérkőzését játszották le. Nem jelenthető ki, hogy formában lettek volna a csapatok, hiszen a hazaiak mindössze három bajnokin voltak túl, míg Borbándi István gárdája legutóbb november elején lépett pályára.

Az első félidőt a védekezések határozták meg mindkét csapatnál, a hatodik perctől a Gólyáknak sikerült 2–2-ről egy hat kettes szériával kisebb előnyt kiharcolnia, amit a játékrész végéig sikerült is megtartani. Ebben fontos szerepet játszott Nagy Tünde, aki az első harminc percben hat lövést is hárított, de az sem mellékes, hogy a korábbi mérkőzésekkel ellentétben a technikai hibák száma is alacsonyabb volt.

Fordulás után a szekszárdiak támadójátéka és helyzetkihasználása nagyot javult, több könnyű gólt sikerült szerezniük, valamint Csajkó Eliza átlövéseivel a hazaiak nem tudtak mit kezdeni. A nyáron Tolnáról hazatérő játékos meg sem állt tizenkét gólig, ezzel az eddigi legeredményesebb meccsét játszotta a felnőtt másodosztályban. Többek között neki volt köszönhető, hogy öt perccel a vége előtt már tíz góllal is vezetett a Szekszárd, s ennek az előnynek a nagy részét a záró dudaszóig meg is tudta tartani.

NB I/B, Nyugati csoport, 9. forduló

Nemzeti Kézilabda Akadémia–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 18–26 (6–10)

Balatonboglár, NEKA-csarnok, zárt kapuk mögött. V.: Dáné, Gyimesi.

Szekszárd: NAGY T. – Gulyás L. 1, CSAJKÓ 12, Szabó J. 4, Keringer 2, Nagy Sz. 2 (1), KAPÁS T. 2.

Csere: Szalai Sz, Nagy A. (kapusok), Lengyelfalusy 2, Kaposvári 1, Bencze D., Baksai. Vezetőedző: Borbándi István.

Hetesek: 5/2, illetve 1/1.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Borbándi István: – A védekezésünknek és koncentrált támadójátékunknak köszönhetjük a győzelmet. Nagybetűs csapatként győztünk, Csajkó Eliza extrát nyújtott, amihez egy jó kapusteljesítmény is párosult. Lassan kezd megtérülni az az energia, amit befektetnek a munkába a játékosok.

Vasárnap a Budaörs csapatát látják vendégül a szekszárdiak 18 órás kezdettel.

Borítóképünk archív felvétel