Harmadik lett a KSC a kupában!

Harmadik helyen végzett az Atomerőmű KSC Szekszárd a női Magyar Kupa idei kiírásában, miután a vasárnapi helyosztón 70–64-re legyőzte a PEAC-Pécset.

Igazán el vannak kényeztetve a Djokics-érában az Atomerőmű KSC Szekszárd szurkolói. A csapat a bajnokságban kétszer is ezüstérmes lett a Sopron Basket mögött, a Magyar Kupában pedig még ennél is jobban teljesít. Egy arany, és két ezüst mellé most egy bronzérmet is begyűjtött, így most már teljes az éremkollekció.

Megvan tehát a bronz, de nagyon meg kellett küzdeni érte. A pécsiekkel a bajnokságban is nagy csatát vívott a KSC (hazai pályán 87–76-ra, idegenben 54–51-re győzött), de a baranyaiak talán most állították a legkomolyabb kihívás elé a szekszárdiakat. Egészen az utolsó másodpercekig izgulni kellett a sikerért, de meglett, és ez a legfontosabb.

Elsősorban azért lett meg, mert a kritikus pillanatokból mindig a szekszárdiak jöttek ki jobban. Mindig akadt valaki, aki bedobta a fontos kosarat, vagy leszedte a fontos lepattanót – mondhatni, hogy igazi csapatmunka volt ennek a bronznak a megszerzése.

„Ilyen mérkőzésre számítottunk – értékelt a találkozót követően Studer Ágnes, a szekszárdiak irányítója. – Nagyot küzdöttünk, és a fontos pillanatokban nagyon odatettük magunkat. Az utolsó pár védekezésünk nagyon jó volt, ez is kellett a sikerhez. Két fáradt együttes találkozott, öt nap alatt a harmadik mérkőzésünket játszottuk, örülök, hogy nekünk sikerült dominálnunk. Azért is volt fontos ez a győzelem számunkra, mert a bajnokság rájátszásában is vélhetően a pécsiekkel kerülünk majd össze. Hosszú még a szezon, örülünk a bronzéremnek, de dolgozunk tovább, mert sok mindent szeretnénk még elérni” – tette hozzá Studer Ágnes.

„Tíz nap alatt ez már az ötödik mérkőzésünk volt – mondta Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője. – Boldog vagyok, mert soha nem nyertem még bronzot. Gratulálok a csapatomnak, mert ilyen terhelés mellett is ilyen játékot tudott nyújtani. De gratulálok a szövetségnek is, mert megrendezte a Magyar Kupát, amit sok országban nem tettek meg. És gratulálok a játékvezetőknek, hiszen a három napot kiválóan dolgozták végig. Sok kihívás vár még ránk, ezek egyike volt a hazai kupasorozat, de ott van még az Európa Kupa, és a bajnokságban is vannak még céljaink. Fiatal csapatomban van fejlődési lehetőség, remélem, hogy a bajnokság végére kerülünk majd a legjobb formába” – tette hozzá a vajdasági szakvezető.

Magyar Kupa, a 3. helyért

Atomerőmű KSC Szekszárd –PEAC-Pécs 70–64 (18–14, 19–15, 12–19, 21–16)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Földházi Tamás Péter, Minár László Balázs, Varga-Záray Katalin.

Atomerőmű KSC Szekszárd: STUDER Á. 11/3, Theodoreán 3/3, Gereben 2, Goree 10, MCCALL 12. Csere: FRISKOVEC 15/6, Bálint R. 3, Zele 4, KRNJICS 10. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

PEAC-Pécs: Szücs R. 2, Strautmane 5/3, WENTZEL 23/12, ANDUSICS 10, Kiss V. 6. Csere: Sarok 6/6, SÁNTA P. 11/9, Kaposi 1. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 7. p.: 15–7. 12. p.: 22–16. 15. p.: 28–22. 19. p.: 34–27. 23. p.: 37–37. 29. p.: 45–45. 33. p.: 53–50. 35. p.: 56–53. 37. p.: 63–58. 39. p.: 66–64.

Kipontozódott: Sánta P. a 38. percben.