Három nyeretlen mérkőzés után győzniük kell Harunáéknak

A Bonyhád VLC átveheti a vezetést a szabadnapos Tolna VFC-től, a Tamási 2009 FC pedig utolsó esélyét ragadhatja meg a megyei I. osztály hétvégi, 29. fordulójában.

Tamási 2009 FC (3.)–Dunaföldvár FC (5.)

Május 4., szombat, kezdés 17 óra

Nemcsak az első, hanem a második helyet is elveszítette az előző két fordulóban a Tamási 2009 FC, amely előbb saját közönsége előtt a Dombóvártól kapott ki 2-0-ra, majd pedig a Tolna vendégeként szenvedett 3-0-s vereséget. Utóbbi meccs a botrányos körítés ellenére színvonalas, remek futballt hozott, amelyben a vendégeknek is volt két jó tíz percük, ám ennyi és nem több. Jammeh Haruna csapata immáron 286 perce nem szerzett gólt, s ha nem vetnek véget ennek a szériának, nemcsak az első helyüket veszítik el, de még a dobogóról is lecsúszhatnak.

A Dunaföldvár FC ellen mindenképpen meg kell szerezniük a három pontot, ha továbbra is versenyben szeretnének maradni a bajnoki címért és az NB III-ba jutásért. Márpedig Tamásiban a szezon elején kimondták, hogy aranyat és feljebblépést akarnak, s a 25. fordulóig rendre vissza is verték a riválisok támadásait.

A rangadókból azonban nagyon rosszul jöttek ki: csupán a Bonyhádtól tudtak pontot rabolni (0-0), a Dombóvár és a Tolna ellen pont nélkül maradtak. Nagy fordulat, nagy visszaesés ez azok után, hogy a Tolnát korábban kétszer verték (2-1, 2-1), a Dombóvárral (1-1, 3-2) és a Bonyháddal (2-2, 1-0) pedig egyszer döntetlent játszottak, egyszer pedig legyőzték riválisukat.

A földváriakat eddig otthon (2-1) és idegenben (3-0) is legyőzték, s bár a klubhoz visszatérő Hagymási Zoltán „összerántotta a brigádot” (amíg az őszi 17 meccsükön 6-szor nyertek, addig a tavaszi kilencen már 5-ször örültek), meglepő lenne a vendégsiker.

Bonyhád VLC (2.)–Kakasd SE (10.)

Május 4., szombat, 17 óra

Két forduló alatt nagyot fordult a világ a bonyhádiakkal: a dombóvári vereség (0-1) és a tamási elleni hazai döntetlen (0-0) után még sötéten látta a jövőt Köllő Roland, a völgységiek edzője, mostanra azonban kisütött a nap a futballcsapat egén. A földváriak elleni sima győzelemmel (3-0) és a bátaszéki kiszenvedett sikerrel (2-1) megteremtette magának az esélyt a BVLC, hogy a 22. fordulót követően újra élre álljon a tabellán, s elnézve a kakasdiak mostani formáját (ráadásul kulcsembereket kell nélkülözniük eltiltás miatt a vendégeknek), erre minden esélyük megvan. Aligha fogja elhibázni ezt a ziccert a Bonyhád…

Egymás ellen: Bonyhád VLC–Kakasd 3-0, Kakasd–Bonyhád VLC 0-3. Esélyek: 80%, ill. 20%.

Kölesdi SE (11.)–Tevel Medosz SE (9.)

Május 4., szombat, 17 óra

Egymás ellen: Kölesd–Tevel Medosz SE 1-5, Tevel Medosz SE–Kölesd 2-0. Esélyek: 40%, illetve 60%.

Dombóvár FC (4.)–Bátaszék SE (8.)

Május 4., szombat, 17 óra

Egymás ellen: Dombóvár–Bátaszék 3-0, Bátaszék–Dombóvár 3-8. Esélyek: 70%, illetve 30%.

Majosi SE (6.)–Szedresi SE (7.)

Május 5., vasárnap, 17 óra

Egymás ellen: Majos–Szedres 2-1, Szedres–Majos 2-4. Esélyek: 60%, illetve 40%.

A bajnoki címvédő Tolna VFC együttese a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz.

A góllövőlista élcsoportja

24 gólos: Lizák Péter (Majosi SE), 23 gólos: Jammeh Haruna (Tamási 2009 FC), 20 gólos: Farsang Patrik (Dunaföldvár FC).

Megyei I. osztály, az állás 1. Tolna 26 19 3 4 75–25 60

2. Bonyhád 25 18 4 3 80–18 58

3. Tamási 25 17 5 3 64–22 56

4. Dombóvár 25 17 4 4 61–31 55

5. Dunaföldvár 26 11 3 12 49–47 36

6. Majos 26 10 5 11 49–43 35

7. Szedres 25 9 2 14 60–73 29

8. Bátaszék 26 7 2 17 46–80 23

9. Tevel 25 6 5 14 38–58 23

10. Kakasd 24 7 1 17 35–79 21

11. Kölesd 26 1 2 23 19–100 4

*A Kakasdtól és a Kölesdtől egy pont levonva

Borítóképünk a Tolna VFC-Tamási 2009 FC meccsén készült a múlt hétvégén