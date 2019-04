Három pontokra lenne szükségük

A Szekszárdi UFC ismét hazai pályán játszik az NB III-as focibajnokság Közép csoportjában, a 25. forduló meccsén a Rákosmente KSK-t fogadják Kvanduk János tanítványai (vasárnap, 16.30 óra). Az UFC bravúros döntetlent ért el egy hete a Szentlőrinc ellen, más kérdés, hogy a 0–0-val sokra nem mennek, hiszen az előrelépéshez mindenképpen győzelmek kellenek.

Már csak azért is, mert jelenleg a 13. helyen, azaz még bennmaradó pozícióban áll a Szekszárd, de mivel a három csoport (Közép, Kelet, Nyugat) legrosszabb 13.-ja is kiesik, iparkodni kell a megyeszékhely együttesének. Iparkodnia kell a 15. Paks II-nek is, mert ők még sima kiesők, a Honvéd II otthonában (16.30 óra) győzniük kellene.