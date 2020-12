Háromból három az Atomerőmű mérlege

Az újrakezdés utáni harmadik meccsét is megnyerte az Atomerőmű SE NB I-es férfi kosárcsapata, amely a Jászberény és a Szeged után a PVSK-t is legyőzte.

Lóránt Péternek begyulladt a sarokcsontja. Rossz hír volt ez az Atomerőmű SE számára, mert a center az előző meccseken jól játszott, a Szeged ellen például kis túlzással ő nyerte meg a meccset a paksiaknak. Az elején úgy nézett ki, hogy végzetes lesz a kiválása, mert nagyon elkapta a fonalat a PVSK. Az ASE még csak egy pontnál járt, a vendégek már tizenegynél tartottak.

Le is hordta csapatát Dzunics Braniszlav, s varázsütésre megtáltosodtak a piros-kékek. Egy tizenkettő–nullás rohammal átvették a vezetést, de sajnos a lendület nem tartott sokáig. A baranyiaknál nagyon élt Veljko Budimir, aki szórta a triplákat, de a fiatal Meleg Gergő is hozzátette a magáét a palánk alatt. A paksiaknál nem igazán érezte a játékot az irányító, Ian Baker (az első félidőben hat kísérletéből nem talált gyűrűt…), Dzunicsnak le is kellett kapnia a pályáról az amerikait.

A helyére beküldött Kovács Ákossal meg is jött a lendület, az irányító fontos pontokat szerzett, de a Pécs sokáig nem tágított. Aztán a félidő előtt megrázta magát az ASE, Justin Jackson fontos pontokat tett a táblára, de a hatpontos vezetés nem ígért nyugalmat. Szerencsére jót tett a pihenő, Dzunics rendet tehetett a fejekben, mert úgy jött vissza a pályára az Atom, hogy tudatosítja ellenfelében, hogy nincs keresnivalója.

Eilingsfeld János triplája volt a végső jel a rohamra, s szépen elkezdett nőni a különbség. Amikor a negyed vége előtt kipontozódott Meleg Gergő, a palánk alatt megrogyott a Pécs, a fiatal center addig kifejezetten jól játszott, s a folytatásban hiányzott is a látogatóknak. Ekkor már majdnem hússzal vezetett az ASE (68–49), amely ezt az előnyt már simán megőrizte.

Eilingsfeld János egyetlen dobást sem rontott, s csupán egy lepattanó hiányzott neki ahhoz, hogy dupla duplát érjen el. De ezen a meccsen elismerés illeti a fiatalokat is, akik kifejezetten jól játszottak, az első félidőben alaposan kivették a részüket a győzelemből. Az ASE jövő szerdán a Zalaegerszeg otthonában lép pályára.

Tippmix Férfi NB I, 12. forduló

Atomerőmű SE–PVSK-Veolia 93–75 (19–18, 22–17, 27–17, 25–23)

Paks, zárt kapuk mögött. V.: Győrffy P., Frányó P., dr. Mészáros B.

ASE: Baker 7/3, Pupp B. 4/3, Capers 10, EILINGSFELD 14/6, JACKSON 18/3. Csere: Kis R. 7/3, SHEPARD 15, KOVÁCS Á. 16/6, Verasztó 2, Velkey. Edző: Dzunics Braniszlav

PVSK: Ruják A. 2, Lewis 10/3, Funderburk 12/3, BUDIMIR 17/9, MELEG 8. Csere: Brkics 8, Demeter A., 11/3, Bíró L. 3/3, Dragasevic 3/3, Krivacsevics 1. Edző: Dragan Alekszics

Kipontozódott: Meleg (29. p.).

Az eredmény alakulása: 2. perc: 1–5. 4. p.: 1–11. 7. p.: 13–11. 12. p.: 21–26. 16. p.: 26–27. 18. p.: 39–31. 22. p.: 46–39. 26. p.: 60–45. 33. p.: 74–61. 36. p.: 79–66.

Mestermérleg Dzunics Braniszlav: – Rossz kezdés után gyorsan megtaláltuk a ritmust. Fiatal játékosainknak ebben nagy szerepük volt. Utána hátul és elől is elég magabiztosan játszottunk, minden elismerésem a fiúknak ezért a győzelemért. Dragan Alekszics: – Leginkább az eladott labdák okozták számunkra a problémát, ezekből tudtak indulni a paksiak. A vereség másik oka, hogy pontatlanul dobtunk kívülről is, belülről is. Ilyen erős csapat ellen, mint a Paks nem lehet ennyit hibázni.

Borítóképünkön Kovács Ákos (fehérben) osztja le a labdát