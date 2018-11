Háromszázmilliót ad az ASE-nak Paks városa

Az atomerőmű építményadójának egy része kerül támogatásként a sportegyesülethez.

Háromszáz- millió forinttal támogatja a paksi önkormányzat az Atomerőmű Sportegyesületet. Az erről szóló megállapodást Szabó Péter polgármester és dr. Kovács Antal, az ASE ügyvezető-igazgatója írta alá. Az eseményen Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója is részt vett.

„A paksi atomerőművel az építményadó kapcsán korábban folytatott tárgyalásokat követően eltelt időszakban sikerült egy mindkét fél számára hasznos, kompromisszumos megállapodásra jutnunk, aminek eredményeként most aláírjuk ezt a szerződést” – idézte fel az előzményeket Szabó Péter a város hivatalos honlapján. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a megállapodás szerint most háromszázmillió forint támogatást ad az önkormányzat az egyesületnek, az elkövetkező években pedig ez az összeg kétszáz-kétszázmillió forint lesz. Szabó Péter hangsúlyozta, hogy a fő célok a 10-18 éves korosztály sportolási lehetőségeinek, az élsportolóival kiváló eredményeket elérő és ezzel a város hírnevét is öregbítő Atomerőmű SE utánpótlás-nevelésének, valamint a tömegsportnak a támogatása – írta a paks.hu.

Kovács Antal, az Atomerőmű Sportegyesület ügyvezető-igazgatója azt mondta, nagyon fontos mérföldkő ez a támogatói megállapodás az egyesület életében. Hozzátette: szeretnénk, ha mindenki ilyen szinten és szellemben gondolkodna. Kiemelte, hogy az ASE számára az élsport mellett a szabadidősport is fontos, közel 1500 fős tagságuknak csak egy kis része élsportoló, a többiek szabadidő-sportolók különböző korosztályokból.

Pekárik Géza, az atomerőmű vezérigazgatója úgy tájékoztatott, hogy a megállapodás révén az erőmű építményadójának egy része kerül az Atomerőmű Sportegyesülethez támogatásként. Kiemelte, az atomerőmű számára rendkívül fontos, hogy az ASE működjön, hiszen az egészséges munka és magánéleti egyensúly fenntartásában fontos szerepe van a tömegsportnak, amire az ASE megfelelő lehetőségeket biztosít az atomerőmű 2500 munkatársa és családtagjaik számára.

Hozzátette: az erőmű, a város és az egyesület tud és akar is együttműködni most is és a jövőben is – írják.

