Hat éve nyert történelmi aranyat az FGKC csapata

Hat éve, a Kozármisleny elleni 31–23-as hazai sikerével ünnepelte első bajnoki címét az NB I/B-ben a Szekszárdi Fekete Gólyák KC. Tabajdi Ferenc irányítása alatt akkor élte szó szerinti aranykorát a klub.

Történelmi tettet hajtott végre a Szekszárdi FGKC azzal, hogy 2014. április 26-án, három körrel a befejezés előtt hazai pályán legyőzte a Kozármislenyt (31–23), s mivel a nagy rivális Budaörs kikapott a Haladás otthonában (29–32), Tabajdi Ferenc együttese megnyerte az aranyérmet.

A megyeszékhely gárdája a 2011/2012-es idényben – második helyezettként – szerzett jogot az NB I/B-s osztályban való indulásra, ahol az első évben rögtön egy második hellyel mutatkozott be. A baranyaiak elleni mérkőzésen a Schell – Német, Farkas A., Vasas, Gulya, Fauszt, Reisch összeállításban pályára lépő Gólyák erre is rá tudtak tenni egy lapáttal a 2013/2014-es idényben.

A statisztikák szerint elvitathatatlan volt az FGKC bajnoki címe, hiszen a huszonhat bajnokijából huszonötöt (!) megnyert, s csak a címvédő, végül ezüstérmes Budaörs tudott elcsenni tőle egy pontot (22–22). A veretlen szezonban a szekszárdiak 866 lőtt gólját csak megközelíteni tudták a végül ezüstérmes Pest megyeiek (805), míg az 549 kapott találattal toronymagasan a szekszárdi védelem volt a legjobb a mezőnyben. Ebből adódóan nem meglepő, hogy a plusz 317-es gólarány is kimagasló volt, a budaörsieknek 187-tel ebben a mutatóban is be kellett érniük a második hellyel.

A Szekszárd 35 meccses veretlenségi sorozata a következő szezon 10. fordulójáig tartott, akkor a Haladás otthonában kapott ki a csapat 26–23-ra.

Címvédés nem, de újabb arany igen

Az FGKC másodosztályba jutásával a Szekszárd és a Budaörs felváltva bérelte ki évekre az első két helyet, komoly rivalizálást hozva az NB I/B nyugati csoportjába. Ennek csúcspontja a 2014/2015-ös szezon volt, ahol az utolsó fordulóban a két csapat budaörsi csatáján dőlt el az aranyérem sorsa. Azt a meccset a Pest megyeiek nyerték 24–20-ra, s ültek fel a trónra. A következő idényben már a NEKA-val és a Vasassal vívtak nagy csatát a Gólyák, s végül azzal a bajnoki címmel ért véget a klub aranykorszaka.

Ők nyerték a történelmi bajnoki címet A Szekszárdi Fekete Gólyák KC 2013/2014-es bajnokságban szereplő játékoskerete: Csajkó Eliza (13), Farkas Anita (123), Fauszt Éva (148), Grénus Gréta (21), Gulya Krisztina (86), Horváth Zsófia (2), Kaveczki (Vasas) Edina (121), Lengyelfalusy Vivien (4), Mészáros Melinda, Nagy Szilvia (35), Német Judit (43), Reisch Gabriella (111), Schell Gabriella (3), Szabó Petra (2), Tancz Kinga, Weigel Zita (110), Zhorela Éva (44). (A játékosok neve után a szezonban szerzett góljainak számát tüntettük fel.)

Borítókép: Tabajdi Ferenc együttese nagyszerű teljesítményt nyújtva szerezte meg a bajnoki címet