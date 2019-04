Hatpontos meccset nyert meg a Paksi FC!

Hét nyeretlen bajnoki után a Paksi FC kiesési rangadón 1-0-ra legyőzte hazai pályán az MTK Budapest csapatát, ezzel az atomvárosiak négy ponttal eltávolodtak a veszélyzónától.

Minden bizonnyal mindkét csapat aláírta volna, hogy a három pontért cserébe akár térdig éri hóban is lejátszotta volna ezt a mérkőzést, mert egyik csapat sincsen jó formában: a tavaszi szezonban az MTK szerezte a legkevesebb pontot, míg a Paks hét meccs óta nem tudott nyerni. Az időjárásra nem lehetett panasz, az előző napi ítéletidő után a mérkőzés kezdésére a nap is kisütött a Fehérvári út felett, ami nem jelentett rossz előjelet a találkozó szempontjából.

Ahogy két, kiesőjelölt csapatnak kell, úgy kezdték a találkozót a felek. Belevetette magát mindkét fél a meccsbe, a hazaiaknál Simon Andrást, a vendégeknél Torghelle Sándort keresték előszeretettel a labdával a társak. Nagyjából ezzel ki is merült mindkét csapat támadó repertoárja, ami a két csatár közül utóbbit viselt meg jobban. Windecker József lekönyöklése miatt sárga lapot kapott (a paksit ápolni is kellett), amivel olyannyira nem értetett egyet, hogy még saját társait, a nyugtatni próbáló Pintér Ádámot és a csapatkapitány Kanta Józsefet is rendre utasította.

A korábbi válogatott támadó és a fővárosiak frusztrációja a 25. percben csak tovább nőt, amikor Simon passza után Hahn János húzott el a balösszekötő helyén lerobogva az alapvonalig, majd a beadásra számító, és kivetődő Horváth kapus jobb lába mellett a kapuba juttatva a labdát (1-0). A paksiak 523 perc után találtak be az ellenfél kapujába, érdekesség, hogy akkor, a Vidi elleni találkozón (2-2) szintén Vad II István fújta a sípot.

Az atomvárosiak könnyen rászámolhatták volna a másodikat a megrogyott MTK-ra, de Hahn beadását Bartha László hat méterről, középről fölé lőtt. A támadó mentségére legyen mondva, pont előtte pattant fel a labda.

A szünet után kockáztattak a kék-fehérek, Lucsányszky Tamás Torghelle mellé felküldte Bognár Istvánt, majd az utolsó 25 percre becserélt Kulcsár Tamást is. Hosszú hajrát vágott ki az MTK, és nagy nyomást is helyezett a paksiak kapujára, de Fejes Andrásék hiba nélkül lehozták ezt a rettengően fontos mérkőzést.

A Paks február 23-át követően győzött ismét, sikerével és a többi mérkőzés eredményével (Vidi-Puskás Akadémia 1-1, Mezőkövesd-Diósgyőr 3-0, Kisvárda-Haladás 1-2) feljött a tabella nyolcadik helyére, immár négy pontra eltávolodva a kiesőhelytől. Csertői Aurél együttese jövő szombaton a Haladáshoz látogat, majd fogadja a Kisvárdát, végül a Debrecen otthonában zárja a szezont.

OTP Bank Liga, 30. forduló

Paksi FC-MTK Budapest 1-0 (1-0)

Paks, 1153 néző. Vezette: Vad II (Szécsényi, Lémon)

Paksi FC: Nagy G. – Kővári, Lenzsér, Fejes A., Szabó J. – Windecker – Hahn (Egerszegi, 80.), Papp K., Kesztyűs B. (Kecskés T., 59.), Bartha – Simon A. (Remili, 68.). Vezetőedző: Csertői Aurél

MTK Budapest: Horváth L. – Katona M. (Nasiru, 85.), Pintér Á., Gengeliczki, Szelin – Vogyicska, Kanta, – Lencse (Kulcsár T., 65.), Bognár I., Vass P. (Mihajlovics, 84.) – Torghelle. Vezetőedző: Lucsánszky Tamás

Gól: Hahn (25.)

Sárga lap: Lenzsér (23.), Szabó J. (45+1.), Remili (88.), Nagy G. (91.), illetve Torghelle (20.), Gengeliczki (29), Katona M. (71.)