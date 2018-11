Hazai porondon is nyerni akar a KSC

Három vereség után nyert az Atomerőmű KSC Szekszárd női együttese szerdán az Európa Kupában. Most két vereségük után a bajnokságban is javítani szeretnének a kék-fehérek.

Nagy kő esett le a szekszárdi játékosok szívéről, amikor felharsant az utolsó dudaszó szerdán este a városi sportcsarnokban a cseh Nymburk elleni összecsapás lezárásaként. Djokics Zseljko együttese 72–65-ös győzelemnek örülhetett, s annak, hogy sikerült megszakítania rossz szériáját. Helyenként jól játszottak a szekszárdi lányok, akik sokat köszönhetnek a fantasztikus szurkolótáboruknak, amely ezúttal is átlendítette őket a holtpontokon.

Ma este a CMB Cargo UNI Győr elleni hazai rangadó következik, ráadásul ennek a meccsnek is nagy a tétje, hiszen az NB I.-ben két vereség (Sopron Basket 56–67, ZTE NKK 67–75) van Studer Ágnesék háta mögött, így ezen a színtéren is szeretnének javítani. Nem lesz könnyű dolguk annak ellenére sem, hogy a győriek nem úgy szerepelnek, ahogy azt kvalitásaik és a játékoskeretük alapján várni lehetett tőlük, de ettől még egy brutálisan erős csapatot fogad a KSC Szekszárd.

A győriek kerete alaposan átalakult az előző idényhez képest, hiszen távozott tőlük az amerikai Nirra Fields és Danielle Robinson, a cseh Kamila Stepanová, a honosított amerikai Goree Cyesha, illetve Tijana Krivacsevics és Nagy-Bujdosó Nóra is.

Új igazolásként a WNBA-s tapasztalattal rendelkező Lexie Brown és Reshanda Gray, a görög válogatott Artemisz Szpanu, valamint egy visszautasíthatatlan ajánlattal éppen a KSC-től elcsábított Krnjics Szara érkezett a kisalföldiekhez, akik megtartották Czank Tímeát, Török Ágnest és Varga Zsófiát. Laklóth Anna hétfőig szintén a keret tagja volt, de kölcsönbe a BEAC-hoz került, s már el is köszönt egykori társaitól.

„Egy picit hasonló cipőben jár a Győr, mint mi, nekünk nagyon jól jött a szerdai, Nymburk elleni győzelem – fogalmazott Szabó Noémi, a szekszárdiak szakmai és sportigazgatója. – Mindenki láthatta, hogy milyen a csapatunk, amikor ott van a pályán Abby Bishop, és milyen, amikor nincs ott. A belső posztokon Erica McCall-lal ketten 48 pontot szereztek, ez is mutatja, hogy mennyire hiányzott nekünk a játéka. Ez a győzelem mindenkit felszabadított. A Győr játékosállománya brutálisan erős, nem véletlenül hangoztatják mindenfelé, hogy a kupában és a bajnokságban is döntőt akarnak játszani. A szezon előtti gyengébb teljesítményük miatt edzőt cseréltek, Sandro Orlando helyét egy fiatal, tehetséges, szerb kolléga foglalta el. Egy edzőcsere sosem jön jól, hiszen az új trénernek mindig bizonyítani akarnak a játékosok. A hazai pálya mellettünk szól, szinte telt ház előtt játszhattunk szerdán, remélem szombaton is így lesz” – zárta a szakember.

Női NB I., 7. fordulóban.

Atomerőmű KSC Szekszárd–CMB Cargo UNI Győr. Szekszárd, városi sportcsarnok, szombat, kezdés: 17 óra. Vezeti: Benczur Tamás, Frányó Péter, Lengyel Ádám.