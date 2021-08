Helyi kötődésű focistákkal indul az új kaland Kölesden

Ezt ne hagyja ki! Nem először fut lyukra a baloldal botrányokozással

Egy éve számoltunk be róla, hogy a megye mértani közepén, Kölesd-Zönge Sportegyesület néven új klub alakult, mely célul tűzte ki, hogy a község és a környező települések lakóinak sportolási lehetőséget biztosítson.

Gyetvai Attila elmondta, harmadik nekifutásra sikerült bejegyeztetni az egyesületet, s onnantól kezdve felpörögtek az események. Júniusban megrendezték az I. Kölesdi Zönge Kupát, melyre a várakozásoknál is több fogat nevezett be.

„Országos szintű versenyt rendeztünk, melynek olyan jó visszhangja lett, hogy biztosan jövőre is megrendezzük. Emellett a szervezőmunkát dicséri, hogy felkértek minket a C kategória döntőjének lebonyolítására is – mondta Kölesd-Zönge SE elnöke. – Mindeközben megalakult a labdarúgócsapatunk is, mely augusztus 22-én, vasárnap mutatkozik be a megyei harmad­osztályban.”

Gyetvai Attila elmondta, a huszonhárom fős keret kilencvenhét százaléka helyi kötődésű játékos, de Dudás Gergő és Szalonna János is tiszteletbeli kölesdinek számít. Az életkorban nagy a szórás, vannak fiatalok és idősek egyaránt, de ami kuriózumnak számít, hogy Gazdag Attila és Márk révén apa-fia, míg Csapó László, Dániel és Balázs révén három testvér egyszerre lehet majd a pályán.

A településhez szintén régóta kötődő Nagy Péter játékos-edzőként irányítja a szakmai munkát. Csapata két felkészülési mérkőzésen már túl van, Dunakömlődön 4–3-ra alulmaradtak, majd odahaza a Kajdacsot 5–1-re legyőzték.

Hétvégén jön a kajdacsi „visszavágó”, de a bajnoki rajt előtt még egy főpróbát tartanának a kölesdiek.