Hét év után újfent a bajnoki cím a téma a majosiak öltözőjében

Az első három meccsen sok minden eldőlhet – mondta Tihanyvári László, a megyei élvonalban őszi bajnok majosiak edzője a hétfőn megtartott első edzésen.

Mintha az időjárás-felelősök érezték volna, hogy hétfőn este az őszi bajnok áll munkába. A mogorva, szürke, ködös napok után kitisztult a légkör, délután egyszer-egyszer a nap is kibújt a felhők közül, s este fél hétkor, amikor kifutottak a pályára Lizák Péterék, nem volt hidegebb nulla foknál.

Kijártak a „királyi körülmények” a megyei I. osztály őszi bajnokának, amely remek hajrával, sorozatban begyűjtött hét győzelemmel és a rivális Bonyhád VLC elleni nulla-nullával ért oda a dobogó tetejére.

Pedig a szezont nem így kezdte, az első hat fordulóban kétszer is kikapott, de aztán nagyon beindult, s olyan sorozatot csinált, amely nagyon sokat ígér a folytatásra.

Érthető, hogy jókedvűen szállingóztak a játékosok a majosi sporttelepre, de jókedvűen érkezett Tihanyvári László, a csapat edzője is. A tréner az öltözőbe is beinvitált bennünket, Lizák Péter és Hegedűs Péter belépve el is csodálkozott, hogy „új arcokkal” bővült a keret – utóbbi azt is hozzátette, hogy majdnem mondott valami frappánsat beköszönésképpen, de inkább megtartotta magának.

Azt így is megtudtuk, hogy Lizák Péter olyan mélyről indul, hogy csak jobb lehet tavasszal, Jerabek Jenő pedig megszerezte a nyelvvizsgáját – Kovács Gergő szerint tizenhatodszorra sikerült neki…

Egyelőre a börzsönyiektől érkező Mathesz Dániellel bővült a keret, de a szakember kihangsúlyozta, hogy egy emberfogót és egy középpályást még mindenképpen szeretnének igazolni.

„Nem azért, mert bárkivel is elégedetlen lennék, hanem ezért, hogy nem fordulhasson elő olyan eset, mint az ősz végén, amikorra szinte elfogyott a keretünk” – mondta erre.

Hét éve volt hasonló helyzetben a majosi egyesület, mint most, hogy a bajnoki címről lehetett beszélni, s akkor meg is szerezte az aranyat – György Attila a 90. percben lőtte azt a gólt, amely győzelmet és első helyet ért csapatának az utolsó fordulóban, Tamásiban.

Abból a gárdából mára Bognár Sándor és Szőts Attila maradt hírmondónak – előbbi a hétfői tréningen is tudott volna mesélni, utóbbi viszont műtéten esett át, s jó esetben csak az utolsó hetekben kapcsolódhat be a közös munkába.

„Vezetőink most nem lehetnek velünk, de ígéretet tettek arra, hogy ha megnyerjük a bajnoki címet, jelentkezünk az NB III-as osztályozóra, s ha azt is sikerrel vesszük, elindulunk a harmadosztályú bajnokságban – mondta Tihanyvári László. – Ha valakinek ez nem jelent inspirációt, ha ez nem elég ahhoz, hogy elviselje az előttünk álló hetek kihívásait, nehézségeit, az nem szeret futballozni, az nem szereti a csapattársait. Lehet, hogy beleszaladunk három vereségbe, és akkor annyi a bajnoki álmainknak, lehet, hogy nyerünk, veszítünk és döntetlent játszunk, és az utolsó pillanatokig éles lesz minden, de az is lehet, hogy mind a három meccsünket megnyerjük. Ha így lesz, biztos vagyok benne, hogy senki sem veheti el tőlünk a bajnoki címet!” – hangsúlyozta Tihanyvári.

A majosiak heti négy edzéssel kezdenek, aztán három tréning és két felkészülési mérkőzés lesz a heti program. A tervek szerint kilenc edzőmeccsen lépnek pályára, az elsőt jövő szerdán a Pécsi MFC U19-es csapata ellen vívják a baranyai megyeszékhelyen.

A tavaszi szezont a Völgységi El Clásico-val kezdik, március 8-án a városi rivális Bonyhád VLC-t fogadják.

A Majosi SE bajnoki mérkőzései az őszi szezonban

A majosiak őszi eredményei: Majos–Dombóvár 2–0 (Gól: Lizák, Petrovics). Tolna–Majos 2–1 (Gól: Nagy N.). Majos–Kakasd 3–2 (Gól: Petrovics, Bognár S., Hegedűs P.). Tamási–Majos 2–2 (Gól: Kósa, Steinbach M.). Majos–Dunaföldvár 6–1 (Gól: Steinbach M. 2, Petrovics 2, Bognár S., Illés Á.). Bonyhád–Majos 0–0. Majos–Bátaszék 1–2 (Gól: Hock). Majos–Tevel 5–1 (Gól: Bognár S. 2, Steinbach M., Petrovics, Hock). Szedres–Majos 0–5 (Gól: Hock 4, Steinbach M.). Dombóvár–Majos 0–4 (Gól: Steinbach M. 2, Vituska N., Bognár Zs.). Majos–Tolna 3–0 (Gól: Steinbach M., Szőts A., Vituska N.). Kakasd–Majos 1–5 (Gól: Lizák P. 2, Steinbach M., Petrovics, Hegedűs P.). Majos–Tamási 3–0 (Gól: Steinbach M. 2, Hock). Dunaföldvár–Majos 2–5 (Gól: Steinbach M. 3, Petrovics, Hock).