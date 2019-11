Hét helyen gyűjtik a használt mobilt

A hattagú, Zölden Szekszárdon és környékén Facebook-csoport is csatlakozott ahhoz a programhoz, melynek résztvevői a használt mobiltelefonok, tabletek, GPS-ek és töltők begyűjtésében segédkeznek. Gyűjtőpontot eddig hét helyen létesítettek a városban. A cél kettős. Egyrészt a környezetszennyezést kívánják megakadályozni. A „csak úgy” kidobott kütyük sok problémát okozhatnak, mert káros és veszélyes anyagok vannak bennük. Másrészt az újrahasznosítást akarják elősegíteni. Azért is, mert ezek a készülékek olyan ritka fémeket is tartalmaznak, melyek kitermeltetését – jellemzően Afrikában – gyerekekkel végeztetik és a munka során a növény és állatvilág is károsul, élőhelyek mennek tönkre.

A részletekről Szente Dóra szervező tájékoztatott:

– A Passzold vissza tesó! – kampányt alapvetően a Jane Goodall Intézet működteti, de mások is csatlakoztak hozzá, a nemzetközi és a hazai színtéren. Magyarországon szeptember 22-től november 22-ig tart az előkészítési, szervezési időszak. Még bejelentkezhetnek új helyszínek. Az eddigi gyűjtőpontok, melyeket az oldalunkon térképen is jelölünk: Babits Mihály Kulturális Központ, megyei könyvtár, gyermekkönyvtár, sportcsarnok, zeneiskola, Levendula méterárubolt, Alkotlak kreatív hobby szaküzlet. A gyűjtődobozok tartalmát egy szekszárdi telephellyel is rendelkező céghez juttatjuk majd el. Fontos, hogy a leadott készülékekről minden személyes adat törölve legyen.