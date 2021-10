Hét paksi és öt szekszárdi éremmel zárult az Atom Kupa

Hetvenhat egyesület több mint hatszáz cselgáncsozója vett részt Pakson a 40. Atom Kupán.

Öt korcsoportban (ifjúsági, serdülő, diák A, B és C) négy ország hetvenhat egyesületének 664 dzsúdósa lépett tatamira a hétvégi 40. Atom Kupa Köves László-emlékversenyen. A Gesztenyés úti sportcsarnok felújítása miatt idén az ESZI-csarnokban rendezett utánpótlás-viadalon a hazai fiatalok mellett érkeztek versenyzők Romániából, Szlovákiából és Svájcból is.

Nemcsak a hétvégi korosztályos országos bajnokságokra adott kiváló felkészülést ez a verseny, de négy korosztály számára rangsorversenyt is jelentett az idei Atom Kupa, míg a legkisebbek Magyar Kupa-érmekért is harcba szálltak. Az aranyérmeken negyvenhárom egyesület osztozott, s hatvanhárom klub tudott hazavinni legalább egy dobogós helyezést.

Az összesített éremtáblázat első helyén a Ledényi Judo Iskola zárt (6 arany, 3 ezüst, 2 bronz), a legtöbb érmet a második helyezett DVTK szerezte (6, 2, 6), harmadik a szlovákiai Bazin (4, 4, 1) egyesülete lett. A házigazda Atomerőmű SE hét éremmel (1, 3, 3) – és további tizenkét pontszerző hellyel – huszonnegyedikként zárt, míg a szekszárdi Gemenc JK öt medállal (0, 2, 3), valamint négy pontszerző pozícióval zárt.

40. Atom Kupa, megyei eredmények

Atomerőmű SE. Aranyérmes: Palencsár Péter (60 kg, Diák B). Ezüstérmes: Kiss Dalma Klára (36 kg, Diák C), Grosan Eric (36 kg, Diák C), Vajna Csongor (50kg, Diák C). Bronzérmes: Braun Sára (36 kg, Diák C), Kohári Írisz Eleonóra (44 kg, Diák B), Anderkó Bence (60 kg, Diák A). IV. helyezett: Molnár Ákos (32 kg, Diák A). V. helyezett: Száraz Dávid és Kákai Ábel (45 kg, Diák C), Pálszabó Levente (45 kg, Diák A), Kiss Flóra Anna (57 kg, serdülő), Czibula Bernát (73 kg, serdülő). VII. helyezett: Vábró Bertalan (45 kg, Diák C), Izsák Simon (35 kg, Diák B), Hanol Ádám és Kis Balázs Benedek (41 kg, Diák B), Hernádi Bálint (38 kg, Diák A), Davis Darcie Miléna (48 kg, serdülő).

Gemenc JK. Ezüstérmes: Nagypál Bence (29, Diák B), Vaszari Kinga (49 kg, Diák B). Bronzérmes: Beke Csongor (35 kg, Diák B), Fülöp György (38 kg, Diák B), Simon Máté (45 kg, Diák B). IV. helyezett: Pető Léna (36 kg, serdülő). V. helyezett: Szepesi Botond (41 kg, Diák A). VII. helyezett: Nepp Balázs (45 kg, Diák B), Seregi Balázs (+66 kg, Diák A).