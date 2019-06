Hét újonc azóta már edzésre jelentkezett

A sárkányhajózás népszerűsítése és kellemes időtöltés a gyönyörű tolnai Duna-parton. Ezzel a céllal rendezte meg a LapáTolna Sárkányhajó Club a II. LapáTolna Napot.

Benedeczkiné Schalli Éva, a klub elnöke elmondta, öt csapat nevezett az amatőr versenyre: Dombóvárról dzsúdósok, Bogyiszlóról két iskolai csapat, a megyeszékhelyről igazságügyi dolgozók, Tolnáról a Fastron Kft. kollektívája. A 150 méteres távon páros összecsapások zajlottak, a végső győztes a Fastron lett. A díjakat dr. Kovács Antal olimpiai bajnok adta át.

A programon közel négyszázan vettek részt, versenyen kívül bárki kipróbálhatta a sárkányhajózást. A sportág népszerűsítése sikeres is volt: a klubnál azóta már hét újonc jelentkezett edzésre.

A szervezők szórakoztató programokról is gondoskodtak. Fellépett az Amarin hastánccsoport, a kajdacsi Gyöngy­virág néptáncegyüttes, volt ugrálóvár, arcfestés, kukafoci. Tizenöt csapat részvételével halászléfőző verseny is zajlott. A klub a nagy sikernek is betudhatóan augusztusban hasonló programot tervez, jótékonysági céllal – mondta el lapunknak Benedeczkiné Schalli Éva.