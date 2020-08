Hétközi fordulóval folytatódik az NB III

Hétközi fordulóval folytatódnak az NB III-as focibajnokság küzdelmei. A megyei klubjaink közül a Szekszárd játszik itthon.

Szekszárdi UFC–Rákosmente KSK

„A Szegeddel jó iramú, változatos mérkőzést játszottunk, az utolsó húsz percben Fejes Pétertől és Péter Antaltól is jött egy-egy kiváló egyéni megoldás, így nyerni tudtunk – mondta Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője. – Az első húsz percben mi irányítottunk, meg is szereztük a vezetést, de aztán jött egy pontrúgás, amelyből ellenfelünk egyenlített, és utána egy kicsit ránk is jöttek. A fordulás után kiegyenlített volt a játék, s eleinte inkább a szegedieknek voltak gólszerzési lehetőségeik. Aztán jött az utolsó húsz perc… Saját közönségünk előtt szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, az RKSK-tól tavaly fájó vereséget szenvedtünk, most vissza akarunk vágni nekik. Az eltiltott Márton Erik még ezen a meccsen sem játszhat, többen pedig kisebb sérülésekkel bajlódtak a heti edzéseken.”

A szekszárdiak tervezett kezdőcsapata: Mityók – Fekete M., Rácz Á., Arena Á., Füredi – Királyházi, Budai D., Wirth vagy Juhász M., Németh K. – Péter A., Mayer.

HR-Rent Kozármisleny–Majosi SE

„A huszonhét éves edzői múltam során egyszer történt velem ilyen, a PVSK tizenhárom éveseivel 12–1-re kaptunk ki az MTK-tól, amikor bemutatkoztunk a kiemelt bajnokságban – mondta Tihanyvári László, a majosiak edzője. – Hosszasan beszélgettünk a srácokkal a Taksonytól elszenvedett 8–1-es vereségről, mondtam nekik, hogy ne keseredjenek el, még ebben a csoportban is van rajtunk kívül öt nullpontos gárda. Még nagyon bennük van, hogy éveken keresztül a megye egyben futballoztak, szinte mindenkit elvertünk, nem volt olyan a kihívás, mint a taksonyi futballistáknak, akik NB II-ben és NB III-ban edződtek, s hétvégente ilyen szintű meccseken játszottak. Sok lehetőségünk nincs, nagyon kellene a pont, hogy elhiggyük, van keresnivalónk, s végre elindulhassunk felfelé. Lizák Péter, Steinbach Máté, Dér Zalán, Várda Ákos, Vituska Norbert és Nagy Norbert sem játszhat, Ledneczki Gergő visszatérhet egymeccses eltiltásából.

A majosiak tervezett kezdőcsapata: Steinbach G. – Kovács G., Ledneczki, Bognár S., Kugli – Petrovics, Szeiler, Kovács E., Hock – Pál, Széles B.

Kecskeméti TE–Paksi FC II

„Az eddigi legnehezebb ellenfél vár ránk, úgy érzem, hogy a védelem stabilitása lesz kulcsfontosságú – mondta Kindl István, a paksiak vezetőedzője. – A Kecskemétnél a szezon előtt a feljutást tűzték ki célul, ennek tudatában igazoltak a nyáron, sokan azt mondják, hogy már most NB II-es erősségű a keretük. A fiataljaink számára igazi erőpróba lesz ez a mérkőzés. Miután a hétvégén az élvonalbeli gárdánk már bajnokit játszik, nem hiszem, hogy ilyenkor már visszaadnak játékost. Ezért nem is számítok fentről erősítésre. Kilencven százalékban fiatalok lépnek pályára, de a kezdőcsapatot csak a meccs előtt jelölöm ki.”

Fradi–Újpest NB III-as derbi

A Ferencváros és az Újpest tartalékcsapatai egymás ellen játszanak a Közép csoport szerdai fordulójában.

Közép csoport, a 3. fordulóban, augusztus 12., szerda: Ferencváros II–Újpest II 17.30, HR-Rent Kozármisleny–Majosi SE 17.30, Taksony SE–Monor 17.30, Körösladányi MSK–FC Dabas 17.30, Dabas-Gyón–Dunaújváros 17.30, ESMTK–Szegedi VSE 17.30, Szekszárdi UFC–Rákosmente KSK 17.30, Hódmezővásárhely FC–Iváncsa KSE 17.30, Vác FC–Budapest Honvéd MFA II 17.30, Kecskeméti TE–Paksi FC II 19.

NB III., a Közép csoport állása 1. FC Dabas 2 2 0 0 5–0 6

2. H.vásárhely 2 2 0 0 5–1 6

3. Szekszárd 2 2 0 0 5–2 6

4. Iváncsa 2 1 1 0 6–0 4

5. Körösladány 2 1 1 0 5–1 4

6. Monor 2 1 1 0 2–0 4

7. Újpest II 2 1 1 0 3–2 4

8. Ferencváros II 2 1 1 0 1–0 4

9. Taksony 2 1 0 1 8–2 3

10. Kecskemét 2 1 0 1 4–2 3

11. Rákosmente 2 1 0 1 2–2 3

12. ESMTK 2 1 0 1 1–3 3

13. Kozármisleny 2 0 2 0 6–6 2

14. Paks II 2 0 2 0 4–4 2

15. Honvéd II 2 0 1 1 1–4 1

16. Dunaújváros 2 0 0 2 1–3 0

17 . Dabas-Gyón 2 0 0 2 0–4 0

18. Szeged 2 0 0 2 2–7 0

19 . Vác 2 0 0 2 1–8 0

20. Majos 2 0 0 2 2–13 0

Borítóképünk a múlt hétvégi Majosi SE–Taksony SE mérkőzésen készült