Hiába a jobb játék, vereséggel kezdte a szezont a Paksi FC

Hazai pályán gólban gazdag mérkőzésen a Paksi FC 3–2-re alulmaradt a Mezőkvöesd Zsóry FC-vel szemben, így vereséggel kezdte az OTP Bank Liga 2021/2022-es idényét.

Nyolcvankét nap után harsant fel a síp a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, s ami ennél is fontosabb, hogy 2020 novembere után ismét nézők előtt játszhatott hazai pályán a Paksi FC. A koronavírus miatt tavaly év végén a Puskás Akadémia elleni 6–2-es sikernél ülhettek szurkolók a Fehérvári úti stadion lelátóin, egy ilyen végeredménnyel a most jelen lévő több mint ezer néző is kiegyezett volna.

Az új igazolások közül Nagy Gergely, Kinyik Ákos és Kesztyűs Barna is a kezdőben kapott helyet, s az első húsz perc játéka után úgy tűnt, előbbi kettőnek nem sok dolga lesz a mérkőzésen. Ahogy Bognár György csapatától az előző szezon során megszokhattuk, többet birtokolta a labdát, a mezőkövesdiek pedig nem jutottak el a hazaiak kapujáig. A semmiből mégis vezetést szerzett a matyóföldi egylet, Nagy Dániel beadására Dino Besirovic érkezett jó ütem, Lenzsér Bencét megelőzve bólintott a hálóba.

Ahogy várható volt, a folytatásban is a Paks akarata érvényesült, a félidő hajrájában Ádám Martin állt közel az egyenlítéshez. A felkészülési időszak gólkirályánál (a 34 találatból nyolcat a támadó szerzett) is nagyobb helyzet adódott Haraszti Zsolt előtt, aki az NB I történetének első VAR által megítélt büntetőjét lőtte kapufára.

A paksi vezetőedző a szünetben három helyen is változtatott: 397. élvonalbeli meccsén lépett pályára Böde Dániel, de az előző kiírás gólpasszkirályát, Bognár Istvánt is csatába küldte. Egyikőjük sem ért labdába, mikor Marin Jurina találatával megduplázta előnyét a vendégcsapat, de Sajbán Máté révén gyorsan visszajött a meccsbe a Paks.

Az utolsó félórára Böde Dániel mellé bejött az előző idény gólkirálya, Hahn János, vele pedig még offenzívebbé vált a paksiak játéka. Törte a kövesdieket hátát a háló, érett a paksiak egyenlítése, amit ki más, mint Hahn szerzett. A vendégeknél most debütáló Andreias Calcan viszont lehűtötte a kedélyeket, s bár mindent egy lapra eltéve támadott a Paks, Nagy Gergely már söprögetőt játszott, az egyenlítés nem jött össze.

Az atomvárosiak csakúgy, mint az előző idényt, ezt is vereséggel kezdték. Májusban azonban története második legjobb szereplését érte el negyedik helyével a PFC, ezzel pedig minden bizonnyal jövő tavasszal is kiegyeznének a zöld-fehérek.

A második fordulóban, augusztus 8-án (vasárnap) 20 órától a Puskás Akadémia vendége lesz a Paks.

OTP Bank Liga, 1. forduló

Paksi FC–Mezőkövesd Zsóry FC 2–3 (0–1)

Paks, 1200 néző. V.: Berke (Király K., Huszár)

PAKS Nagy G. – Lorencz (Windecker, 80.), Kinyik, Lenzsér, Szabó J. – Kesztyűs B. (Böde, a szünetben), Papp K., Balogh B. (Nagy R., a szünetben) – Sajbán M., Ádám M. (Hahn, 65.), Haraszti (Bognár I., a szünetben). Vezetőedző: Bognár György

MEZŐKÖVESD Antal B. – Farkas D., Pillár, Katanec, Vajda S. (Szépe, 53.) – Nagy D., Chrien (Drazsics, 65.), Besirovics, Cseri, Karnitski (Cseke, a szünetben) – Jurina (Calcan, 78.). Vezetőedző: Pintér Attila

GÓLSZERZŐ Sajbán Máté (54.), Hahn (76.), illetve Besirovic (21.), Jurina (47.), Calcan (80.)

SÁRGA LAP Haraszti (27.), Lorentz (51.), illetve Farkas D. (8.), Nagy D. (34.), Drazsics (78.)

Mestermérleg Bognár György, a paksiak vezetőedzője: – Az első harminc percben gyengén játszottunk, nem szereztünk labdát, szinte középpálya nélkül voltunk. Az ivószünetben átvariáltuk a felállást, magunkra találtunk, nyomtunk a végén, de minőségi játékunk akkor sem volt. Nincs mindenki százszázalékos állapotban, de muszáj volt behoznunk a kreatív játékosokat. A megszokott játékunkat nem tudtuk játszani. Hahn Jánosnak lehetősége van külföldre igazolni, ezért fejben nem száz százalékos. Félig itthon van, félig külföldön. Olyan képességű játékos, hogy amíg nálunk van, addig használni fogjuk. Ezt a harminc percet szántuk neki, azt gondolom, jól szállt be a mérkőzésbe. Ha nem lenne körülötte ez a hercehurca, a kezdőben lenne a helye. Pintér Attila, a mezőkövesdiek vezetőedzője: – Kapkodóan játszottunk az első félidőben, nem birtokoltuk eleget a labdát. A második játékrészben többet volt nálunk, megvoltak a lehetőségeink, le is zárhattuk volna a mérkőzést, a futball törvénye viszont most is beigazolódott, az ellenfél kiegyenlített. Úgy cseréltem a hajrában is, hogy meg tudjuk nyerni a meccset, ez sikerült. Nagyon jó és szervezett csapatot sikerült legyőznünk, sokaknak nehéz dolga lesz a Paks ellen három pontot szereznie.

Borítóképünk: Felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Itt éppen a paksiak hálóőre tisztáz a kövesdi támadók elől.