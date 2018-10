Holnap elrajtol a második kör

A második tízmeccses szakasz kezdődik meg a hétvégén a megyei I. osztályú bajnokságban. A rangadón a Dombóvár a majosiakat fogadja, az éllovas Tamási az utolsó Kölesddel játszik.

Egy kicsit csalóka a bajnoki tabella, hiszen a Tamási 2009 FC úgy vezet egy ponttal a Bonyhád Völgység LC előtt, hogy utóbbi egy meccsel kevesebbet játszott. A Kakasd elleni elmaradt meccsüket jövő szerdán, október 31-én 14 órától pótolják a völgységiek. Ha hazai pályán nyernek, átveszik a vezetést, de jobb gólkülönbségüknek köszönhetően már egy döntetlennel is az élre állnának.

A tabella ugyanakkor reális képet is mutat, hiszen az a két csapat áll az első két helyen, amelyik még nem szenvedett vereséget. A tamásiak Jammeh Haruna irányításával látványos, gyors focit játszanak, sokkal inkább dominálnak támadásban, mint az előző szezonban. Ők adják a góllövőlista vezetőjét, és övék a második legtöbb rúgott, és a második legkevesebb kapott gól.

A bonyhádiak az utóbbi évek legerősebb keretével rendelkeznek, a szélsőjátékuk kimagasló, s ez ebben a ligában elég is ahhoz, hogy kiemelkedjenek. Dallos Máté nyolc találatával második a góllövőlistán, de legalább ennyi gólpasszt is kiosztott. A csapat néggyel többször vette be a riválisok kapuját, mint az éllovas, és eggyel kevesebb gólt kapott. Nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy megjósoljuk: Köllő Roland gárdája az első két hely valamelyikén végez majd.

A harmadik helyet a címvédő Tolna VFC foglalja el, amely egy kis időre ugyan hullámvölgybe került, de mostanra megint rátalált a helyes útra. Buzás Attila is bő kerettel gazdálkodhat, minden posztra két játékosa vár bevetésre, hosszú távon ez sokat jelenthet.

Az előző szezonban sokáig vezető, tuti bajnoknak kikiáltott Dombóvár FC teljes fiatalításon esett át a nyáron, s Kardos Ernőnek kellett is egy kis idő, hogy csapattá gyúrja az érkezőket. A hét meccse tartó veretlenségi széria azt mutatja, hogy az sikerült neki.

A dobogós helyek sorsába reálisan nézve még a Dunaföldvár FC és a Majosi SE szólhat bele, ám ahhoz, hogy így legyen, egyik sem engedhet meg magának olyan hullámvölgyeket, mint az eddig eltelt fordulókban. A többiek a hatodik helytől lefelé küzdenek majd a pozíciókért. A szezon nagy kérdése, hogy mikor szerzi meg első győzelmét a Kölesdi SE csapata…

Az MLSZ kimutatása szerint az eddigi fordulókban 226 gól esett, ami meccsenkénti 4,3-as átlagot jelent. A leggólerősebb forduló a kilencedik volt, amikor az öt találkozón 29 találatnak tapsolhattak a nézők (átlagban 5,8 gól). A játékvezetők 210 sárga és 14 piros lapot mutattak fel eddig a játékosoknak, a meccsenkénti 3,96-os sárgalap-átlag nem is olyan rossz mutató.

Dombóvár FC (4.)–Majosi SE (6.)

Október 27., szombat, kezdés: 14.30 óra

Nagy kérdés, hogy fel tud-e állni egy hét alatt a Bonyhád VLC-től a Völgységi el Clásicón elszenvedett súlyos vereségből (0–4) a Majosi SE. Ha nem, akkor nagy valószínűséggel simán nyer majd a Dombóvár. Kardos Ernő gárdája remek formában van, hazai pályán egyértelműen ők számítanak favoritnak.

Esélyek: 65%, illetve 35%.

Az első fordulóban: 1–1.

Tamási 2009 FC (1.)–Kölesdi SE (11.)

Október 27., szombat, kezdés: 14.30 óra

Nincs egy súlycsoportban a két gárda, s ezt a tabellán elfoglalt helyezésük is hűen tükrözi. Mások a célok itt, és mások a célok ott, a szezon legnagyobb bravúrja lenne, ha megúszná a vereséget a kölesdi gárda. Nagy az esélye egy fölényes tamási győzelemnek.

Esélyek: 90%, illetve 10%.

Az első fordulóban: 4–0.

Tolna VFC (3.)–Tevel Medosz SE (10.)

Október 27., szombat, kezdés: 14.30 óra

Nem játszik rosszul a Tevel MSE, több „nagycsapatot” is megszorongatott korábban, de a védekezésbeli hibái miatt eddig nem jött az átütő siker. A nagy kérdés, hogy a bajnoki címvédő tolnaiak melyik arcukat mutatják: ha a szebbiket, akkor benne van a többgólos hazai győzelem, ha a csúnyábbikat (azt, amikor elszórakozzák a helyzeteiket…), akkor szenvedős meccs is kikerekedhet ebből.

Esélyek: 75%, illetve 25%.

Az első fordulóban: 2–1.

Bátaszék SE (8.)–Kakasd SE (9.)

Október 27., szombat, kezdés: 14.30 óra

Keresi a formáját a Bátaszék, a Kakasd pedig mintha megtorpant volna a kezdeti lendületet követően. A hazaiak utolsó öt meccsükből négyet elveszítettek, a kakasdiak mind az ötöt elbukták. Nem könnyű tippelni, de talán hajszállal a hazaiak számítanak esélyesebbnek.

Esélyek: 55%, illetve 45%.

Az első fordulóban: 1–3.

Dunaföldvári FC (5.)–Szedresi SE (7.)

Október 28., vasárnap, kezdés: 14.30 óra

A földváriak az előző két fordulóban aratott két győzelmükkel jelezték, hogy kilábaltak a hullámvölgyből, a szedresiek ugyanakkor nyakig benne vannak, előző öt meccsük mindegyikét elbukták. A pályaelőny a Földvár mellett szól.

Esélyek: 65%, illetve 35%.

Az első fordulóban: 1–1.

Megyei I. osztály, az állás 1. Tamási 10 7 3 0 30–10 24

2. Bonyhád 9 7 2 0 34–9 23

3. Tolna 10 7 1 2 27–10 22

4. Dombóvár 9 5 3 1 20–11 18

5. Dunaföldvár 10 4 3 3 19–18 15

6. Majos 10 3 3 4 19–17 12

7. Szedres 9 3 1 5 16–24 10

8. Kakasd 9 3 0 6 15–33 9

9. Tevel 10 2 1 7 18–24 7

10. Bátaszék 8 2 0 6 14–26 6

11. Kölesd 10 0 1 9 7–37 1