Horváth Péter élvezi a futballt a BFC Siófoknál

Remek formába lendült a BFC Siófok színeiben a Szekszárdon nevelkedett Horváth Péter, aki a hétvégén három gólt szerzett a Soroksár otthonában.

– Gratulálok a három góljához, nem kis dolog hatot rúgni idegenben a Soroksárnak!

– Köszönöm a gratulációját – felelte a 27 éves Horváth Péter, aki a Paksi FC kölcsönjátékosaként futballozik a somogyiaknál. – Érzem a bizalmat a stáb és a vezetők felől, számomra itt minden adott a futballhoz, és ahhoz, hogy csak a góllövésre koncentráljak. Jól érzem magam, szeretek itt élni a Balatonnál.

– Nem kis meglepetés volt a 6–2-es sikerük, elnézve a tabellán elfoglalt helyezéseket!

– Erősebb a keretünk szerintem, mint azt a 16. helyezésünk mutatja. Jó páran a téli szünetben érkeztünk, úgyhogy beletelt pár meccsbe, amíg összeszoktunk. Bízom benne, hogy a hátralevő meccseinken kivívjuk a bennmaradást.

– Márton Gábor milyen edző, tényleg olyan keménykezű, ahogy mondják róla?

– A vérében van a labdarúgás, az biztos. Minden kis apró részletet úgy szeretne viszontlátni a pályán, ahogyan ő azt elképzeli. Tetszik, hogy a támadóktól azt kéri, hogy bátran cselezzenek, és gólratörően játsszanak.

– Mire lehet elég a tavasszal mutatott teljesítményük?

– Az a célunk, hogy maradjunk bent az NB II.-ben. Napról napra fejlődni szeretnék, és jobb lenni, hogy minél magasabb szinten tudjak teljesíteni. Szeretném kiélvezni minden egyes percét, amit a pályán tölthetek. Hálás vagyok a sorsnak azért, hogy az lehet a munkám, amit imádok csinálni.

– Most nagyon belejött a góllövésbe, mire, hány gólra lehet elég ez a lendület?

– Amikor idejöttem, 7-8 gólt terveztem. Hat már megvan, de még öt meccsünk hátra van. Bízom benne, hogy elérem a kitűzött célt. Már csak azért is, hogy ezzel is erőt adjak édesapámnak a gyógyulásához. Büszke vagyok rá, és nagy erőt ad nekem a pályán is, ahogyan küzd, és megvívja a keményebbnél keményebb csatáit.

– Fél szemmel azért figyeli nevelőklubja, a Szekszárdi UFC szereplését?

– Természetesen naprakész vagyok az eredményeikből. Kevés gólt kapnak, de nagyon keveset is rúgnak. Fejes Peti, az osztály egyik legjobb támadója, aki képes meccseket eldönteni, ha felépül teljesen, és mellette még Juhász Máté is rendbe jön, akkor nagyban hozzájárulhatnak a bennmaradáshoz. Ilyenkor kell igazán összefogni, és csapatként harcolni a közös célért.

– Horváth Péter mikor fog újra az UFC sikereiért harcolni?

– Itt kezdtem a labdarúgást gyerekként, és felnőttként is sok szép emlékem van az UFC-ről. Nagyon sokat köszönhetek a klubnak. A távlati terveimben benne van, hogy egyszer hazatérek! De sokat köszönhetek a Paksi FC-nek és Haraszti Zsoltnak is, akiktől megkaptam a lehetőséget, hogy az NB I.-ben játszhassak. Szorítok nekik, hogy bennmaradjanak az élvonalban.