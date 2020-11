Hosszabbításban mentett pontot Újpesten a Paks

Ádám Martin volt a Paksi FC megmentője, a támadó 91. percben szerzett góljával mentet pontot az atomvárosi gárda az Újpest FC otthonában az OTP Bank Liga 12. fordulójának pénteki nyitómeccsén.

Huszonhat nap után lépett ismét pályára az Újpest, melynek keretét a koronavírus tizedelte, s emiatt a legutóbbi két bajnokiját nem is játszotta le. A betegségből többek között az a Simon Krisztián is felépült, aki a szezon nyitófordulójában duplázni tudott Pakson, elrontva azzal a Fehérvári úti stadionavatót.

A különlegességet mégsem ő szolgáltatta, sokkal inkább az ismét belső védőként szereplő Böde Dániel és az elefántcsontparti támadó, Tallo külön párharca. Az első félidőben is volt ilyenre példa (kivétel nélkül a paksi nyerte ezeket), de inkább a mélységi indításokra alapozott mindkét csapat: ha bejön, az pazar gólszerzési lehetőség kecsegtethet, ha nem, akkor bizony bosszantó labdavesztéshez vezethet.

Inkább utóbbit láthattunk a mérkőzés elején, s bár az első negyedóra után megnyugodtak a felek, az első komoly helyzetre a 38. percig kellett várni, ám Antonio Perosevics lövését Hegedüs Lajos védte. Az első negyvenöt perc legnagyobb kérdése így inkább az volt, hogy a magára és a csapata számára igen veszélyesen játszó Lenzsér Bence pályán marad-e. Végül nem kiállítás, hanem Bognár György döntése miatt nem maradhatott.

A védő helyett érkező Bertus Lajos aktívan szállt be a bal oldalra (tehermentesíteni a másik szélen Kulcsár Dávidot), a második játékrész első ígéretes helyzeténél éppen ő adott középre, Sajbán Máté azonban nem tudta átnyomni a labdát Filip Pajovics testén át. Három perccel később Giorgi Beridze emelése már utat talált a kapuba, a grúz negyven méteres ívelése a paksi kapus fölött került a hálóba.

Az utolsó tíz percben Böde is régi pozíciójában találta magát, előbb majdnem gólpasszt adott Ádám Martinnak, majd magát cselezte be a tizenhatoson belülre, de büntetőt nem ért a szólója. Az utolsó percek egyértelműen a Paksé voltak, ami a hosszabbításban pontban is megmutatkozott: Nagy Richárd jobb oldalról tekert középre, Böde fejesét még az újpesti kapus védte, de a kipattanót Ádám bekotorta.

A két csapat legutóbbi hat bajnokijából az ötödik végződött 1–1-re, de így is tizenöt mérkőzés óta nem tudja legyőzni a Paks a lilákat (11 döntetlen, 4 vereség). Az atomvárosiak jövő héten vasárnap a MOL Fehérvárt fogadják.

OTP Bank Liga, 12. forduló

Újpest FC–Paksi FC 1–1 (0–0)

Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött. V.: Csonka B. (Márkus T., Becséri G.)

Újpest: Pajovics – Kastrati, Kutrumpisz, Baosics, Antonov – Onovo, Csongvai – Simon K. (Beridze, 62.), Mitrovics, Perosevics – Tallo (Bacsa, 88.). Vezetőedző: Predrag Rogan

Paks: Hegedüs L. – Lenzsér (Bertus, 39.), Böde, Gévay – Kulcsár D. (Nagy R., 77.), Balogh B., Bognár I. (Haraszti, 77.), Szabó J. – Sajbán Máté, Ádám M., Hahn (Vas, 57.). Vezetőedző: Bognár György

Gól: Beridze (68.), illetve Ádám M. (91.)

Sárga lap: Perosevics (37.), Onovo (49.), Tallo (86.), illetve Lenzsér (19.)