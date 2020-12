Hosszú út vár rájuk, de a győzelem a cél

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A héten két edzőváltás is történt az NB I-ben, előbb a Budapest Honvédnál köszönték meg Bódog Tamás munkáját, rá pár napra pedig Feczkó Tamást állították fel a Diósgyőr kispadjáról. Ezzel már csak négy olyan csapat van az élvonalban (Ferencváros, Puskás Akadémia, Budafok, MTK Budapest), melynél ugyanaz a szakember irányít, akivel az előző szezont befejezte az együttes.

Nem ilyen csapat a Paks és a Mezőkövesd, ahol idény közben hajtottak végre edzőcserét. A Paksnál Bognár Györggyel új szisztéma és lendület érkezett, vele hat győzelem, két döntetlen és egy vereség az atomvárosiak mérlege, míg a matyóföldieknél a legutóbbi válogatott szünetben köszöntek el Kuttor Attilától. Pintér Attilával is döcög a szekér, két vereség (MTK 0–1, ZTE 0–3) között csupán a Diósgyőrt sikerült megverniük (2–1), amivel továbbra is veszélyzónában van a Mezőkövesd.

„Tudjuk, hogy ellenfelünk nem rossz csapat, így jelenlegi helyzete becsapós lehet – kezdte Kulcsár Dávid, akivel az Újpest és a Fehérvár ellen már kezdőként számolt a vezetőedző. – Győzelmünkhöz biztos, hogy a Mezőkövesd ellen is tovább kell tökéletesítenünk a játékrendszerünket. A három ponthoz egyértelműen a saját, letámadós játékunkat kell majd játszanunk, hiába idegenben, utazás után lépünk majd pályára. Nehéz meccsnek ígérkezik, és úgy is készülünk, viszont nagyon szeretnénk újból pontokkal gyarapodni. Az öltözői hangulat remek, ehhez kellettek az eddigi sikerek, valamint versenyhelyzetek is adódnak, ami szintén jót tesz a csapat teljesítményének” – fogalmazott a jobbszélső, aki hozzátette, elszánt, akárcsak a társai, és ez viszi őket előre.

A két gárda tizenhatodszor találkozik az élvonalban, a Paks hétszer, a Mezőkövesd ötször nyert. Augusztusban a borsodiak 2–1-re győztek a Fehérvári úton, az azt megelőző három alkalommal viszont a zöld-fehérek örülhettek – kétszer idegenben…

OTP Bank Liga, 14. forduló

Mezőkövesd Zsóry FC–Paksi FC, vasárnap, 14.30. Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. Tv: M4 Sport+.

A 14. forduló további mérkőzései: Szombat: Kisvárda Master Good–Budapest Honvéd 14.45 (M4 Sport+), Ferencvárosi TC–ZTE FC 17 (M4 Sport), MOL Fehérvár FC–Budafoki MTE 19.30 (M4 Sport).

Vasárnap: MTK Budapest–Diósgyőri VTK 17 (M4 Sport).

Pénteken játszották: Újpest FC–Puskás Akadémia 1–2.

OTP Bank Liga, az állás

1. Ferencváros 11 9 2 0 24–5 29 2. Fehérvár 12 6 4 2 27–15 22 3. Paksi FC 13 6 3 4 24–20 21 4. Kisvárda 12 6 3 3 16–14 21 5. Puskás Akad. 13 6 1 6 17–21 19 6. MTK Budapest 13 5 4 4 20–18 19 7. Budafok 11 4 3 4 14–17 15 8. Zalaegerszeg 12 4 2 6 21–22 14 9. Újpest 12 3 3 6 13–26 12 10. Mezőkövesd 13 3 2 8 10–19 11 11. Diósgyőr 12 3 1 8 16–22 10 12. Bp. Honvéd 12 2 4 6 16–19 10



Borítóképünkön: Kulcsár Dávid (balról) az utóbbi meccseken megint a kezdőben kapott helyet