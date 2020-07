Hosszú volt a szünet, de a mozgások visszajöttek

Szombaton lezárult a 3×3-as válogatott 2020-as nyári edzőtáborának első hete – összegzi a történéseket a wbasket.hu oldal.

„Maximálisan elvégeztük azt a feladatot, amit akartunk. Nagyon hajtottak a lányok, jól dolgoztak, sikeres hetet tudhatunk magunk mögött – mondta Károlyi Andrea szövetségi kapitány. – A sport mostani, leállás utáni helyzetében a legfontosabb kérdés, hogy milyen formát mutattak a játékosok. Számomra meglepően jót. Az edzéseken abszolút, az hogy a mérkőzésen elfáradnak még, az egy más dolog. A meccskondi az teljesen más, nem lehet reprodukálni az otthoni edzésekkel. Összességében elégedett vagyok.”

A magyar válogatott a 2019-es debreceni Európa-bajnokság óta tétmérkőzést nem játszott. Márciusban volt Szolnokon egy összetartás, de azt követően a világjárvány miatt már törölték a versenyeket. Károlyi Andrea hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy hét alatt visszajöttek a mozgások.

„Nem olyan élesen, mint amikor teljes kondiban vannak, de lehetett látni, hogy játszották már ezt a játékot. Akiknek pedig új a 3×3, rajtuk pedig az érződött, hogy mennyire más ebbe így hirtelen belecsöppenni.”

A felnőtt válogatott az új idényben az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es csapatában játszó Szabó Fanni személyében újoncot avatott. A kapitány vele kapcsolatban kiemelte, hogy még szokja a 3×3-as játékot, de nem lesz probléma a beilleszkedésével.

A magyar csapat, amelyben Szabó mellett a szintén szekszárdi Theodoreán Alexandra is kerettag (sőt Goree Cyasha is az, de ő most nem tudott eljönni a Hajdúságba) hétfőn folytatja a munkát.

„Hétfőn délután jövünk vissza és péntek estig leszünk Debrecenben. Ugyanígy megy tovább a munka. Akkor az U23-as válogatottnak már nem lesz edzőtábora, tőlük hárman csatlakoznak hozzánk – Radócz Fanni, Jáhni Zsófia és Bach Boglárka – és így 10 fős kerettel dolgozik tovább a felnőtt csapat” – összegzett Károlyi Andrea.

A tízfős keretet Medgyessy Dóra, Papp Klaudia, Theodoreán Alexandra, Bozóki Bettina, Török Ágnes, Szabó Fanni, Katona Szidónia, Radócz Fanni, Jáhni Zsófia és Bach Boglárka alkotja.

Borítóképünkön: Szabó Fanni egyre inkább beilleszkedik a csapatba