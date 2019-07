Hozzáállás, kitartás és akarat: e hármasban hisz a vezetőedző

Szerdán elutazott a szlovéniai Mariborba a Paksi FC élvonalbeli együttese, ahol tíz nap alatt három felkészülési mérkőzést játszik az edzőtábor során. Az indulás előtt két nappal Tomiszlav Szivics vezetőedző adott interjút.

– Hogy van a térde? Úgy hallottam, nem volt túl szerencsés szabadidejében…

– Köszönöm kérdését, egyre jobban – mondta hétfői látogatásunkkor Tomiszlav Szivics, a Paksi FC-hez hat év után visszatérő vajdasági szakember. – Otthon, Szabadkán lábteniszeztem a barátokkal, és elég volt egy rossz mozdulat… De nem friss a sérülés, még az alapozás előtt történt ez. Most nincs ilyenekre idő, kemény munka folyik a csapattal!

– Nem kíméli a játékosait, két hete napi két edzéssel kezdődött az alapozás, és már három edzőmeccsen is túl vannak. Hogy értékelné az eddigi időszakot?

– A jó fizikai állapot a legfontosabb ebben az időszakban. Olyan edzésprogramot állítottunk össze, ami próbára teszi a játékosokat. Az idő szűke miatt nincs lehetőségünk arra, hogy az alapoktól kezdjük a felkészülést, ezért már az elején egy erősebb ritmusban indítottuk el a közös munkát. Arra azért figyeltünk, hogy ez ne menjen az egészség rovására. A felkészülés ilyen időszakában nem szokványos, hogy már három mérkőzésen túllegyen egy csapat, de miután elég bő a keret, ez is egy megoldása annak, hogy felmérjük, kikre számíthatunk majd az előttünk álló szezonban.

– Ha jól számoltam, harmincöt embert forgatott ezeken a mérkőzéseken. Nem túl nagy szám ez ahhoz, hogy mindenkivel elégedett legyen?

– Azt gondolom, jót tett a csapatnak, hogy mindenki megkaphatta a lehetőséget arra, hogy megmutathassa magát, és kiharcolhassa magának a helyét. Mindenki nagy akarással játszott, és ez volt a legfontosabb! Persze vannak különbségek a játékosok között, ki milyen osztályban játszott az elmúlt szezonban. Engem viszont most a hozzáállás, az akarat és a fegyelem érdekelt, ez volt a fókuszban. A fáradtság és a nagy akarás hibát szül, de mindenki odatette magát, és ez volt a lényeg! Na meg az, hogy ne sérüljön meg senki. Elégedett vagyok a csapattal, főleg az alapozás után, amikor frissesség és erő is eljön, szebb lesz a kép. Nagy változás a keretben már nem lesz, ha valóban erősítést jelenthet egy megszerezhető játékos, csak akkor érkezik új.

– A szurkolók talán már azzal megelégedtek, hogy visszatért nagy kedvencük, Böde Dániel.

– Remélem, az eredményekkel is azok lesznek. Nem szoktam udvarolni a játékosoknak, de Böde Dani példakép edzésen, öltözőben, meccsen. Igazi vezér, egy olyan karakter, aki Paksra nagyon kellett már.

– Ezért lett ő a csapatkapitány.

– Egy percig sem volt kérdés, hogy övé lesz a karszalag, ehhez minden adottsága megvan. Bármelyik játékost kérdezi, egyetért ezzel a döntéssel. Mindenki tiszteli, boldogok vagyunk, hogy hazatért és nálunk futballozik.

– Azt mondta, nem szokott udvarolni a játékosainak. Milyen edzőnek tartja magát?

– Egyenesnek. Mindenkinek megmondom, mit gondolok, nem köntörfalazok. Megvannak a saját szabályaim, s elvárom a játékosoktól, hogy betartsák. Ha valamelyiket megszegik, csak magukat büntetik, nem engem. Amit első nap megbeszéltünk, ahhoz tartják magukat a játékosok. Panasz eddig még nem érkezett ez ügyben senkitől.

– Ezek szerint a telefon sem került elő tiltott időben?

– Reggeli, ebéd és vacsora közben nem. Ahogy a kocsikázás is megszűnt. Persze vannak kivételes helyzetek, amiknél megengedett. Azt gondolom, elég kemények az edzések ahhoz, hogy ha valaki ingázna, azt látnám a teljesítményén. Hangsúlyozom, nem velem tennének rosszat, ha megszegnék a szabályokat. Azonban ez egy munkahely, ahol ezeket be kell tartani.

– A felkészülési időszak következő mérföldköve a szlovéniai edzőtábor lesz, ahol tíz nap alatt három mérkőzést is játszanak, köztük két komoly ellenféllel. Embert próbálónak hangzik.

– Komoly kihívás lesz, az biztos, hiszen a hosszú utazás után másnap már az ukrán Zorja ellen lépünk pályára, szombaton pedig a szerb Partizannal meccselünk. Mindkét együttes Európa-liga-selejtezőre készül; mondhatni, ellenünk tartják a főpróbájukat, ezért előrébb is tartanak a felkészülésben, mint mi. Nekünk megvan a saját programunk a hathetes holtidényre, ezen megyünk végig, hogy a bajnokságra, hosszú távon jók legyünk.

– Milyen teljesítményre van szükség kint ahhoz, hogy kijelenthesse: sikeres volt és megérte ennyit utazni az edzőtáborért?

– Amit az előbb is felsoroltam: ha a hozzáállás és a kitartás ugyanolyan lesz, mint amilyen eddig. Ez meglátszott az utóbbi edzőmérkőzésen, a Pécsi MFC ellen, amikor közel egy félidőt emberhátrányban játszottunk.

– Nagy kerettel kezdte a felkészülést, de ahogy azt korábban jelezte, a szezonnak huszonöt fővel vág neki. Mi alapján dől el, ki marad fent a rostán?

– Sok szempontot kell figyelembe venni, de a pályán mutatott játék a legfontosabb. Ezzel nem könnyítették meg a dolgomat a játékosok, hiszen, mint említettem, mindenki maximálisan elvégezte a feladatát. Hozzáteszem, ez legyen a legnagyobb problémám a szezonban. Azt is szem előtt kell tartani, hogy ki tud NB II-ben játszani, mert van pár játékosunk, akinek jobb, ha alacsonyabb osztályban lép pályára, minthogy nálunk várjon a lehetőségre. Van olyan poszt, ami betöltetett, s nem reális, hogy annyi lehetőséget fognak kapni egyes játékosok, amennyi nekik kell. Ki kell kalkulálni, hogy a jövő és a jelen szempontjából mi a legjobb megoldás. És persze üzletről is szó van, ami már a klubpolitikát érinti.

– Ugorjunk vissza az időben: 2017-ben Mezőkövesden edzős­ködött utoljára. Mivel teltek a napjai az elmúlt két évben?

– Az első év jólesett. Közel húsz évet dolgoztam megállás nélkül, sok volt a stressz, hiszen hétről hétre élet-halál meccset kellett vívni, ez megterheli az embert. A második évben már mozgolódtam, körbeutaztam fél Európát, ahol olyan játékosok csapatainál vendégeskedtem, akik tagjai voltak annak a szerb U21-es válogatottnak, amelyet kivezettem a korosztályos Európa-bajnokságra. Rómába a Lazióhoz, a Torinóhoz és a Frankfurthoz is eljutottam, és rengeteget tanultam. Megnéztem, milyen munka folyik ezeknél a kluboknál, de voltam a Vidi Európa-liga meccsén is. A focitól nem szakadtam el, de azt a két lépés távolságot megtartottam kettőnk között.

– Mennyivel másabb a nyugat-európai foci a miénknél? Sokan a körülményeket, a hangulatot és a tempót hozzák fel különbségnek.

– A körülmények szinte egyformák, erre itthon sem lehet panasz. A foci kicsit gyorsabb, magasabb iramban játszanak, s ez a kulcs. Ez hozza magával a nézőket, a nézők a hangulatot. A magyar ember tudja, hogy mi a jó foci, és ha a jó foci megvan, akkor szurkolók is vannak. Volt szerencsém ezt megtapasztalni Magyarországon is. Remélem, az előttünk álló szezonban is így lesz.

– A labdarúgás helyzete megváltozott itthon ezalatt a két év alatt. Ez elmondható Tomiszlav Szivicsről is?

– Amikor a külföldi kluboknál voltam, azt is figyeltem, hogy az edzők hogyan bánnak a sztárokkal. Rájöttem, hogy ezt, ha módom lesz rá, kipróbálom. Ahogy a technika is fejlődik, úgy nekünk is kell. Amikor mi voltunk gyerekek, fekete-fehér tévék voltak három csatornával. Most ennek a sokszorosa. Ma már teljesen más a helyzet, ezért nekünk edzőknek is haladnunk kell a korral. Azt gondolom, hogy nyugodtabb, higgadtabb ember lettem. Itt van például a Pécs elleni mérkőzés. Edzőmeccsen egy kérdéses szituáció miatt emberhátrányba kerültünk. Lehet, pár éve még tettem volna pár megjegyzést a játékvezető felé, most viszont úgy fogtam fel a szituációt, hogy gyakorolhatjuk az emberhátrányos játékot.

– Tétmérkőzésen is így reagálna majd, mondjuk egy rosszabb széria közepette?

– Azon dolgozom, hogy ne kerüljünk ilyen sorozatba, de borítékolható, hogy elő fog ez fordulni. Ez a sport velejárója. Lesznek nehezebb periódusai a szezonnak, mert a tizenkét csapatos bajnokság mezőnye nagyon erős, de idegeskedéssel nem lehet megoldani semmit. Sok munkával viszont annál inkább!

Ők indultak útnak az edzőtáborba Az utazókeret – Kapusok: Holczer Ádám, Nagy Gergely, Rácz Gergő. Védők: Báló Tamás, Bobál Dávid, Fejes András, Gévay Zsolt, Kelemen Dávid, Kővári Róbert, Lenzsér Bence, Osváth Attila, Szabó János. Középpályások: Bor Dávid, Cseke Benjámin, Kecskés Tamás, Haraszti Zsolt, Papp Kristóf, Szendrei Ákos, Windecker József. Támadók: Bartha László, Böde Dániel, Fejős Áron, Hahn János, Herjeczki Kristóf, Könyves Norbert, Remili Mohamed. Sérülés miatt Kulcsár Dávid, Simon Ádám és Zsidai László nem tartott a csapattal. Friss hír, hogy Kesztyűs Barna, valamint Egerszegi Tamás a következő szezonban a Budapest Honvédot erősítik kölcsönben.

Európa-ligás és NB II-es ellenfelek

A paksiak július 20-ig élvezik a szlovéniai Maribor vendégszeretetét, ahol három edzőmeccset játszanak Bödéék.

Ma az ukrán negyedik FK Zorja Luhanszkkal mérkőznek meg (18 óra).

Viktor Skripnik játékoskeretének összértéke – a Transfermarkt szerint – 12,7 millió euró (a Paksé 6,83 millió), a legértékesebb játékos Mikita Sevcsenko kapus egymillió euróval. Szombaton a szerb bronzérmes FK Partizan Belgrade vár a PFC-re (18 óra). Szavo Milosevics gárdáját 29,18 millióra taksálja a mértékadó oldal. Tíz játékosa is eléri a milliós értéket, a legdrágább a zöld-foki-szigeteki támadó, Ricardo Gomes hárommillió euróval. Az indulás napján még az NB II-es Soroksárral találkozik a Paks (11 óra).