A koronavírus okozta kényszerleállás után az első olyan versenyt rendezte meg a Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztálya a Dél-Dunántúl régióban, amely a versenyszámok szinte teljes palettáját felvonultatja az újonctól a felnőtt kategóriáig.

Hosszú kihagyás után pár hete kezdhették el a sportolók az újbóli csoportos edzéseket, s bizony ki voltak már éhezve a versenyzésre is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy pénteken benépesült a szekszárdi atlétikapálya, a tizenhét versenyszám és a hat korosztály nemcsak a régió szakosztályait vonzotta a megyeszékhelyre, hanem sokan neveztek az ország más részeiből is, Veszprémtől Szegedig és Pécstől Budapestig érkeztek versenyre éhes sportolók. Összesen huszonhat egyesület közel százötven versenyzője állt rajthoz.

Sokak számára ez volt az idei év első megmérettetése, éppen ezért nem lehetett elvárni senkitől, hogy élete formájában legyen, ráadásul a tűző nap sem kedvezett a sportolóknak. Kiváló eredményekből így sem voltunk híján, a házigazdák egyik legnagyobb üdvössége, Szemerei Levente például egyéni legjobbját futotta 2000 méter akadályon (5:56.71 perc), amivel a Szőke Gergő-tanítvány meg is nyerte a számot.

A dobószámokra „specializálódott” Tamási Tam-Bau AC szintén kitett magáért: Sólyom László a felnőttek súlylökés mezőnyében (15,38 méter) és diszkoszvetésben (50,71 méter) is aranyérmet szerzett, utóbbi számban egyéni csúcsot ért el Lacza András tanítványa. Az ifjúságiaknál Illés Dorián diszkoszvetésben (41,79), az újoncoknál Beke Zétény súlylökésben (11,77) és diszkoszvetésben (38,70) nem talált legyőzőre.

Nehézatlétikánál maradva a Bonyhád AC reménysége, Kling Réka is kitett magáért. Az ifjúsági Európa-bajnokságon való induláshoz szükséges szintet már februárban megdobó lánynak – akkor súlylökésben 15,21 métert ért el – ezúttal 12,77 is elég volt az aranyhoz (a serdülő-ifjúságiaknál 14,43-mal lett első), míg diszkoszvetésben 37,98-cal állhatott a dobogó legfelső fokára. Schneidler Géza fiatalja, Wurst Bálint révén gerelyhajításban felnőtt (43,91) és ifjúsági (47,43) korcsoportban is aranyérmet szerzett, Csábrák János edzette Kocsis Kata egyéni csúccsal (7:22,72 perc) nyerte a kétezer méter akadályt. A junioroknál Balogh Péter 14,52 másodperccel lett első 110 méter gáton.

A DOVASE versenyzői ezúttal középtávfutásban értek fel a csúcsa: Fazekas Gáspár fiataljai közül Zemán Zóra 800 méteren egyéni legjobbjával, 2:20,39 perces idővel nyerte a számot, míg a szintén dombóvári Strijk Barnabás László 2000 méter akadályban 6:36,30 percével nem talált legyőzőre.

A négy megyei klub összesen ötvenegy medált szerzett: mind darabra, mint aranyérmek számában az AC Bonyhád volt a legeredményesebb, a völgységiek nyolc arany-, két ezüst- és hat bronzérmet gyűjtött. A szekszárdiak tizennégy (3, 6, 5), a tamásiak tizenhárom (5, 3, 5), a dombóváriak nyolc (8, 2, 6) dobogós helyezéssel fejezték be a hosszú kényszerszünet utáni első versenyt.

A teljes eredménylistákat ITT találja.