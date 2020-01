Idén sem sikerült megvernie a Paksnak a Botosanit

Második felkészülési mérkőzésén elszenvedte első vereségét Belekben a Paksi FC, miután 2-1-re alulmaradt a román FC Botosanival szemben.

Ha nem is régi, de azért ismerősként köszönthette egymást a Paks és a Botosán csapata, miután szinte napra pontosan egy évvel korábban (abból a keretből nyolcan most is ott voltak a zöld-fehéreknél), szintén Belekben mérkőzött meg egymással a két csapat, amelyből most is a román együttes jött ki győztesen – ezúttal is 2–1-es eredménnyel.

A mérleg nyelve ezúttal a horvát Marko Dugandzic volt, a 25 éves támadó mindössze négy napja tette át székhelyét az eszéki NK Osijektől az FC Botosanihoz (pontosabban a moldvai gárda törökországi edzőtáborába), az első mérkőzésén pedig, amely egyben csapata első felkészülési mérkőzései is volt, máris duplázni tudott.

A korábbi utánpótlás-válogatott csatár találataival az első félidőben már 2–0-ra vezettek a románok. A Paks legutóbb november végén, az Újpest ellen kapott gólt (2–4), azóta a bajnokságban a Fehérvár (2–0) és a Mezőkövesd (1–0), edzőmeccsen pedig az azeri Sabah FK (2–0) sem tudta bevenni a csapat kapuját.

A szünet után Kelemen Dávid révén gyorsan szépítettek az atomvárosiak, s bár helyzetek adódtak előttük szép számmal – főleg a második félidőben helyezett nagy nyomát ellenfelére Osztermájer Gábor legénysége –, újabb érvényes gólt viszont már nem sikerült lőniük.

„Már az első félidőben úgy futballoztunk, ahogy szerettem volna, ugyanakkor sajnos két buta hibából gólokat kaptunk. Ellenfelünk a jobb játékosaival kezdett, ennek ellenére többet birtokoltuk a labdát. A második játékrészben gyorsan tudtunk szépíteni, majd ismét a kapuba találtunk, de a játékvezető elvették a véleményem szerint teljesen szabályos egyenlítő találatunkat. Innentől kezdve komoly nyomást gyakoroltunk a román csapatra, ez nagyon tetszett. Összességében elégedett vagyok” – értékelte a látottakat a paksiak vezetőedzője.

Felkészülési mérkőzés. Paksi FC–FC Botosani 1–2 (0–2). Belek. Paks, 1. félidő: Holczer – Kulcsár D., Gévay, Poór – Osváth, Szakály D., Windecker, Báló, Balogh B. – Böde, Szendrei. 2. félidő: Rácz – Osváth, Lenzsér, Kelemen D., Szabó J. – Bognár D., Kecskés T., Bertus – Balogh B. – Kulcsár D., Bor D. Gólszerzők: Kelemen D. (47.), illetve Dugandzic (15., 24.).

A paksiak legközelebb pénteken, az orosz élvonalban szereplő RFK Ahmat Groznij ellen lépnek pályára Belekben.