Idősebb Langer Józsefért szóltak a krosszmotorok

Mintegy ötszáz néző előtt több mint száz induló emlékezett meg szombaton a zombai motokrosszpályán idősebb Langer Józsefről, az egykori barátról, ismerősről.

Igen népes mezőny gyűlt össze szombaton a 14. Langer József-emlékversenyre Zombán, méltóképpen tisztelegve az egykori Szekszárdi Vízitársulat volt krossz­motor-szerelőjének emléke előtt. A tavalyi 98 indulót idén jócskán sikerült felülmúlni, egészen pontosan 127 motoros nevezett a tizenkét kategória valamelyikére.

Az idei emlékverseny is nemzetközire sikeredett: Tim Vrbnjak, Patrik Gábor és Aleš Guttmacher Szlovéniából, míg a szlovén bajnokság egyik legjobbja, Simon Lavrin pedig Olaszországból érkezett a versenyre. Jól szerepeltek a Langer Motorsport Egyesület színeiben indulók is, négy dobogós hely mellett több értékes helyezést is bezsebelhettek.

„Délután két óráig remek időnk volt, utána viszont esősre fordult az időjárás, ám ez sem szegte kedvét sem az indulóknak, sem a nézőknek. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a versenyen, s köszönöm azoknak a gazdáknak is, akik segítettek a pályát és annak környékét kiváló minőségűvé varázsolni” – összegzett ifjabb Langer József főszervező.