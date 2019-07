Íjász vb-t rendeznek jövőre Szekszárdon

A legsikeresebb nemzeteket, azaz a franciákat, a hollandokat és az olaszokat is várják a 2020-as 3D íjász világbajnokságra, amelynek versenyeit Sötétvölgyben és Szekszárdon rendezik.

Hat napon át Szekszárd lesz az íjászat fellegvára jövőre, a megyeszékhely rendezi meg ugyanis az IAA háromdimenziós világbajnokságát, mint arról korábban röviden beszámoltunk. Az erről szóló megállapodást pénteken írta alá Ács Rezső polgármester és Vánky Sebastian, a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) elnöke.

A városvezető azt mondta, a rendezés komoly kihívás elé állítja Szekszárdot, de ahogy a korábbi nagy eseményekkel, úgy ezzel is meg fognak birkózni. Hozzátette: az, hogy ők rendezik a világbajnokságot, városmarketing szempontjából is nagy jelentőséggel bír.

A szövetség elnöke hangsúlyozta, mintegy hatszáz-hétszáz nevezőt várnak a világbajnokságra, a versenyek háromdimenziós célokra zajlanak majd, és az indulók öt íjtípussal (olimpiai, vadászreflex, csigás, barebow, tradicionális) küzdenek a helyezésekért és az érmekért. A versenyzőknek a távolságokat saját maguknak kell megbecsülniük – ez mindenképpen nehezíti a dolgukat.

Vánky Sebastian azt mondta, azzal, hogy a városba is behozzák a versenyt, a sportág népszerűsítése a céljuk. Az érdeklődőknek pedig óriás kivetítőket is felállítanak, hogy azon keresztül is követhessék a küzdelmeket. Az elnök kérdésre válaszolva azt mondta: a vb-re huszonöt ország íjászait várják, köztük a legsikeresebb nemzetek, a franciák, a hollandok és az olaszok legjobbjait, de sokat remélnek a magyaroktól (akik mintegy háromszázan állhatnak rajthoz), akiknek hazai világbajnokság lévén nem kell annyit utazniuk, ráadásul a hazai pálya előnye is mellettük szól.

Alexandra Manea, a Tolnai Tájak ÍE elnöke lapunk érdeklődésére kiemelte: a világbajnokság megrendezésével egy régóta dédelgetett álmuk vált valóra, egy olyan álom, amiért nagyon sokat és nagyon sokan dolgoztak.

„Ezzel a lépéssel sporttörténelmet írtunk – mondta Alexandra Manea. – Mertünk nagyot álmodni, és ez az álmunk megvalósult. Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy világbajnokságot tudunk Szekszárdra hozni, hiszem, hogy egy sikeres vb-t rendezünk majd a várossal és a szövetséggel közösen. Annak meg különösen örülök, hogy ilyen sokan támogatnak bennünket, és ilyen pozitívan állnak hozzá a rendezésünkhöz” – zárta az elnök, aki hozzátette, hogy bízik a szekszárdi versenyzők sikereiben, abban, hogy fényes érmek kerülnek majd a nyakukba.

Borítóképünkön: Vánky Sebastian MÍSZ-elnök, Ács Rezső polgármester és Alexandra Manea, a TTÍE elnöke a sajtótájékoztatón.