Ismét a Fradival játszott edzőmérkőzést a Paks

A két együttes ma Budapesten, a Népligetben lépett pályára, ahol a vendég paksi gárda 4-1-es győzelmet aratott.

Ahogy arra számítani lehetett, az első perctől kezdve a hazaiak birtokolták többet a labdát, ugyanakkor a paksiak védekezése a kezdő sípszótól stabilnak mutatkozott, számolt be róla a paksifc.hu. Az atomvárosi gárda négy gólt könyvelhetett el: Gévay egy kapufáról visszapattanó labdát juttatott a hálóba, Hahn egy tizenegyest értékesített, a harmadik gólt még Böde lőtte az első félidőben, a „ráadást” pedig már Papp fejelte az ellenfél kapujába a második játékrészben. A Fradi részéről Ihnatenko szépített a 87. percben, így született az 1–4-es végeredmény. A meccs során Osztermájer Gábor, a paksiak megbízott vezetőedzője minden nevezett játékosának lehetőséget adott.

– Nagyon örülök, hogy létrejött ez az edzőmérkőzés a Ferencváros ellen. Végig stabil védekezést mutattunk be, melyből többször jól jöttünk ki. Így felépített támadásainkat már az első félidőben több góllal is megkoronáztuk. A második játékrészben is több lehetőséget dolgoztunk ki. Számítottunk rá, hogy a hazaiak többet fogják birtokolni a labdát, hisz’ a Fradi még ilyenkor is jó játékosokból áll. Gratulálok a csapatnak, többet kaptam, mint amire számítottam jelen helyzetünkben – értékelte a paksi szakember a találkozót klubja honlapjának.

Felkészülési mérkőzés, Ferencvárosi TC–Paksi FC 1–4, Budapest, Népliget

Ferencváros: Gróf – Botka, Frimpong, Leandro, Wilmots – Haratin, Ihnatenko – Bőle, Isael, Skvarka – Priskin. Cserék: Szécsi, Csonka, Juhász B. Vezetőedző: Sergii Rebrov

Paks: Holczer – Osváth, Lenzsét, Gévay, Fejes, Szabó – Kecskés, Simon, Windecker – Böde, Hahn. Cserék: Rácz, Papp, Kulcsár, Poór, Bor, Kelemen, Szendrei, Balogh, Fejős. Megbízott vezetőedző: Osztermájer Gábor

Gólszerzők: Gévay (18’), Hahn (bü.) (22’), Böde (28’), Papp (50’), ill. Ihnatenko (87’)

Az NB I-es bajnokságban következő mérkőzését a Honvéd ellen játssza a Paks az Új Hidegkuti Stadionban, november 23-án, 17 órai kezdettel.