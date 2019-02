Ismét egy idegenbeli bravúr kell a Pakstól

Nem túlzás: egy „világválogatott”, ellen szerezheti vissza múlt héten elveszített két pontját a Paksi FC, amely a Kisvárda Master Good vendége lesz ma.

Brazil, görög, portugál, román, szerb és ukrán légiós, mellette elvétve néhány magyar. Ők alkotják az élvonalban abszolút újonc, az NB I valaha volt legkeletibb csapatának, a Kisvárdának keretét. Ez az együttes fogadja ma a színtiszta magyar játékosokból álló Paksot.

OTP Bank Liga, az állás 1. Ferencváros 20 13 4 3 38–16 43

2. Mol Vidi FC 20 10 4 6 31–21 34

3. Bp. Honvéd 20 9 5 6 23–17 32

4. Debrecen 20 8 7 5 25–22 31

5. MTK 20 9 3 8 31–29 30

6. Újpest 20 7 9 4 22–15 30

7. Paksi FC 20 6 8 6 25–27 26

8. Mezőkövesd 20 6 7 7 28–27 25

9. Puskás Akad. 20 7 3 10 25–26 24

10. Kisvárda 20 6 4 10 20–35 22

11. Diósgyőr 20 5 6 9 21–31 21

12. Haladás 20 2 4 14 14–37 10

Az újonc státusz és a még nem kieső, tizedik hely megtévesztő lehet már csak azért is, mert az utolsó öt fordulóban a borsodi gárdáé a legjobb forma. A tavaszi két fordulóban a Debrecent (3–0) és a Haladást (1–0) is legyőzték, az utolsó őszi körben pedig az MTK ellen (1–0) is sikerült begyűjteniük a három pontot úgy, hogy még gólt sem kaptak. Emellett a Puskás Akadémiát is felülmúlták (1–0), míg a szintén jó formában szereplő Diósgyőrrel remiztek (1–1).

– Ellenfelünk jól kezdte a tavaszi idényt, ezért úgy gondolom, hogy kellő önbizalommal fognak játszani. Mi sem panaszkodhatunk, hiszen két mérkőzésből négy pontot hoztunk, azonban idegenben ismét bravúrt kell elérnünk ahhoz, hogy megtapadjunk a középmezőnyben. Mondhatjuk, hogy egy „hatpontos”, kiesési rangadó vár ránk – fogalmazott a Csertői Aurél.

Kellenek a pontok a paksiaknak, hiszen a jó tavaszi rajt az MTK otthonában (2–1), a Haladás elleni pontvesztés (1–1) miatt nem ért sokat. A legrosszabb esetben a kilencedik helyre is lecsúszhat az atomvárosi gárda, amennyiben kikap, a Puskás Akadémia és a Mezőkövesd pedig behúzza soros meccsét…

OTP Bank liga, 21. forduló

Kisvárda MG–Paksi FC

Kisvárda, várkerti sporttelep, 17 óra Vezeti: Farkas Á. (Szert B., Varga Zs. – Vad II., Nagy R.). Stream: www.m4sport.hu.

Kisvárda: 84 Felipe – 4 Kravcsenko, 14 Ene, 19 Vári, 16 Lukjancsuk – 11 Lucas, 91 Karaszjuk – 77 Seco, 8 Cukalasz, 13 Grozav – 9 Horváth Z. Vezetőedző: Dajka László

Paks: 31 Rácz G. – 77 Kulcsár D., 14 Fejes A., 5 Gévay, 31 Szabó J. – 28 Zsidai – 16 Remili, 8 Kecskés T., 21 Papp K., 9 Hahn – 90 Simon A. Vezetőedző: Csertői Aurél. (A játékosok neve előtt a mezszámukat tüntettük fel.)