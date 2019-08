Ismét elvarázsolta Paksot az utcai kosárlabdashow

Visszatért a streetball-térképre Paks városa, ahol a tavalyi, nagy sikerű rendezvény után idén a Streetball Challenge sorozat egyik állomásaként pattogtatták a labdát.

Jan Pavlik, az Atomerőmű SE technikai vezetője sűrűn törölgette a homlokát szombaton a Csengey Dénes Kulturális Központ parkolójában. Nemcsak a streetball dzsembori szervezője izzadt, a csapatokról is folyt a víz az aszfalton. A résztvevők azonban mit sem törődtek ezzel, jól érezték magukat, ugyanúgy, ahogy tavaly, amikor még önálló eseményként rendeztek ilyen napot az atomvárosban. Most a hazai Streetball Challenge egyik állomásaként (Kőbánya, Veszprém, Békéscsaba, Oroszlány, Zánka és Körmend után) érkezett Paksra a karaván.

A párakapu felállítása remek ötletnek bizonyult, de jól fogytak a jéghideg üdítők és ásványvizek is. A félszáz csapat között ott voltak a kézdivásárhelyiek, a VIP meccseken pedig játszott egy öregfiúk együttes, egy támogatói-edzői, valamint egy önkormányzati csapat: Szabó Péter polgármester mellett Jan Pavlik is szerelést öltött. Nagyon tetszett a közönségnek a Face Time bemutatója, az akrobatikus mutatványok láttán sűrűn csattant fel a taps, és jól sikerültek az ügyességi versenyek is.

Két hét múlva igazi streetball-dömping lesz, két nap alatt két nagyvárosban is megfordul a karaván. Szeptember 7-én, szombaton Kecskemét, másnap pedig Nyíregyháza ad otthont a rendezvénynek, 14-én pedig Budapesten rendezik meg a nagydöntőt, a fővárosban a sorozat tizedik állomásaként zárja a 2019-es évet a kosárlabda rajongói.